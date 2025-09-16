Traslado de niña sobreviviente de explosión a centro médico en Galveston, Texas

Jazlyn Azuleth, la niña de dos años que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el 10 de septiembre, ha sido llevada a un hospital especializado en Galveston, Texas.

El traslado, coordinado con la fundación Michou y Mau, busca que la menor reciba el tratamiento médico necesario tras el trágico accidente.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que la pequeña, quien fue protegida por su abuela, Alicia Matías Teodoro, durante la explosión, viajó acompañada de su madre para asegurar su apoyo emocional durante la recuperación. Alicia Matías falleció el 12 de septiembre y su acto de heroísmo se ha difundido ampliamente en los medios de comunicación.

Este traslado a Estados Unidos representa un paso crucial para la recuperación de la menor y ha sido posible gracias a la colaboración entre las autoridades de salud y la fundación dedicada a la asistencia de niños con quemaduras graves.