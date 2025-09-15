Accidente de pipa de gas en Iztapalapa: niña trasladada a Texas

Trasladan a Texas a Jazlyn, niña víctima de explosión de pipa en Iztapalapa, para atención especializada en quemaduras

Ciudad de México, 15 de septiembre de 2025 — La menor Jazlyn Carrillo Matías, de apenas dos años de edad, víctima de la explosión registrada el pasado miércoles 10 de septiembre en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, fue trasladada este lunes a Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, uno de los centros médicos más reconocidos a nivel internacional en el tratamiento de quemaduras pediátricas.

El traslado fue gestionado por la Fundación Michou y Mau, organización dedicada desde 1998 a brindar atención especializada a niñas, niños y adolescentes que sufren quemaduras graves en México, en coordinación con autoridades médicas y gubernamentales mexicanas.

La fundación agradeció el apoyo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde Jazlyn fue estabilizada y valorada por especialistas antes de su salida hacia Estados Unidos, así como al personal médico que ya se encuentra en Texas a la espera de la paciente para iniciar su tratamiento de alta especialidad.

Explosión dejó múltiples heridos y generó movilización de cuerpos de emergencia

El siniestro ocurrió la mañana del miércoles 10 de septiembre cuando una pipa de gas LP explotó en plena vía pública, generando una potente onda expansiva y un incendio que afectó a decenas de personas, automóviles y viviendas cercanas. La explosión movilizó a cuerpos de emergencia de los tres niveles de gobierno y dejó un saldo preliminar de al menos 42 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del incidente, y se ha confirmado que tanto dependencias estatales como federales participan en la indagatoria para determinar posibles negligencias o responsabilidades por parte de la empresa propietaria del vehículo siniestrado.

Una lista extensa de lesionados en hospitales de toda la zona metropolitana

La Secretaría de Salud y la Coordinación de Protección Civil difundieron una lista oficial de personas lesionadas tras la explosión, quienes fueron trasladadas a diversos hospitales públicos del Valle de México. Entre ellas se encuentran hombres, mujeres, adolescentes y niños que sufrieron quemaduras de diferente gravedad, inhalación de humo y traumatismos por la onda expansiva.

A continuación, se presenta un resumen de algunas de las personas atendidas:

Erik Vicente Acevedo Romero, 33 años – Hospital General Rubén Leñero

Abril Beltrán Robles, 28 años – Hospital General Rubén Leñero

Santiago Daniel Cano Maldonado, 15 años – Hospital General Regional 197 Texcoco

Ricardo Corona Hernández, 38 años – Hospital General Rubén Leñero

Tiffani Odett González Cano, 16 años – Instituto Nacional de Rehabilitación

Mateo Jiménez Rosas, 12 años – Instituto Nacional de Rehabilitación

Uriel Antonio Rosas Guerrero, 1.5 años – Instituto Nacional de Rehabilitación

Isaí Santiago Ramírez Cano, 2 años – Hospital de Tacubaya

Geovana Martínez, 21 años – Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez"

Ángel Tonatiuh Gómez Galván, 30 años – Hospital General Regional 197 Texcoco

Fernando Soto Munguía, 34 años – Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez"

La lista completa incluye más de 40 personas internadas en al menos 12 hospitales diferentes, lo que refleja la magnitud del desastre y la necesidad de una atención coordinada y especializada para todos los afectados.

Fundación Michou y Mau: más de 25 años ayudando a salvar vidas

Virginia Sendel de Iturbide, presidenta y fundadora de la Fundación Michou y Mau, reiteró su compromiso de continuar apoyando a las familias que enfrentan este tipo de tragedias. Desde su creación, la fundación ha trasladado a cientos de menores a hospitales en Estados Unidos para recibir tratamientos que no están disponibles en México.

"Nuestro trabajo no termina con el traslado. Acompañamos a cada niño y su familia en todo el proceso. Hoy, Jazlyn tiene una nueva oportunidad, gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas e instituciones", expresó Sendel.

Autoridades prometen atención integral y seguimiento a víctimas

Por su parte, autoridades capitalinas aseguraron que se dará seguimiento médico, legal y psicológico a todos los afectados por el siniestro, y reiteraron su compromiso de garantizar justicia para las víctimas, así como sancionar a los responsables, en caso de comprobarse omisiones o irregularidades en el manejo de la unidad de gas.

El caso de Jazlyn se ha convertido en símbolo de esperanza y de la urgente necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en el transporte de materiales peligrosos, especialmente en zonas densamente pobladas como Iztapalapa.