Sismo de 7.4 en Chiapas: Secretaría de Marina cancela alerta de tsunami

TAPACHULA, Chiapas.- El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (SEMAR) y las agencias internacionales de monitoreo notificaron la cancelación definitiva de la alerta de tsunami que se había activado de manera preventiva para el litoral del sur de México y Centroamérica. El aviso de emergencia se generó tras el potente sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este viernes en el océano Pacífico, frente a las costas del estado de Chiapas, el cual encendió las alertas en los comités de protección civil de la región.

De acuerdo con los registros consolidados del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 08:48 horas, situando su epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros. Ante la considerable magnitud del evento y su localización marítima, las autoridades emitieron los protocolos iniciales de resguardo para la franja costera previendo variaciones en los niveles del mar y corrientes fuertes en zonas portuarias; sin embargo, tras realizar los análisis oceanográficos correspondientes, se determinó que ya no existen riesgos mayores de inundación o afectaciones por oleaje.

El fuerte sismo se percibió con intensidades de moderadas a severas en gran parte del territorio chiapaneco, así como en áreas de Oaxaca, Tabasco y naciones vecinas como Guatemala y El Salvador, provocando la evacuación inmediata de planteles educativos, oficinas gubernamentales e inmuebles residenciales. Hasta el momento, las unidades operativas del Sistema Nacional de Protección Civil informaron que los recorridos de supervisión técnica no reportan la pérdida de vidas humanas, lesionados de gravedad o afectaciones de gran escala a la infraestructura urbana o de carreteras, registrándose únicamente crisis nerviosas y fisuras menores en estructuras vulnerables.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó a través de sus canales oficiales que los protocolos de comunicación y enlace con los gobernadores de las entidades del sureste se mantienen activos para monitorear las constantes réplicas del sismo, las cuales ya superan las tres decenas en la zona del epicentro. Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población civil de las zonas costeras a retomar sus actividades con tranquilidad, pero instaron a mantenerse atentos a los canales informativos de las dependencias oficiales para evitar la propagación de rumores en las comunidades.