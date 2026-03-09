T-MEC recibe apoyo del 84% en consultas: Marcelo Ebrard destaca preocupaciones

Arrojan consultas de T-MEC respaldo del 84 % y alertas por aranceles y reglas de origen.

Los resultados de las consultas públicas para la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrojaron un respaldo del 84 % entre el sector productivo, al considerar que impulsa la inversión e integración productiva, aunque con alertas por aranceles, reglas de origen, costos de certificación y rezagos logísticos y energéticos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este lunes al presentar el informe ´Resultados de las Mesas de Consulta Pública´ que el consenso nacional es que permanezca el tratado porque ha sido positivo, toda vez que el informe destaca que por sector el 84 % considera al T-MEC como positivo, mientras que el porcentaje es de 75.9 % si se considera el respaldo por estados.

Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (Caderr), sostuvo que "hay pocas cosas" que alcancen un consenso tan amplio entre los mexicanos como el T-MEC, por lo que dijo "debe de seguir y todos juntos debemos de trabajar para que esto continúe".

"Creo que lo único que lo supera (al T-MEC) son las tortillas y el amor al fútbol", contrastó.

Ebrard afirmó que las consultas permitieron identificar con claridad qué quiere cuidar México y qué le preocupa rumbo al arranque formal de conversaciones con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué preocupaciones se identificaron en las consultas?

Entre esos focos rojos mencionó las asimetrías en el mecanismo laboral, las medidas unilaterales y los aranceles aplicados bajo disposiciones como la Sección 232 y la 301, al considerar que van contra el espíritu del tratado.

También rechazó la idea de revisiones anuales del acuerdo y la calificó como "el peor escenario" frente a Asia, al advertir que introducir incertidumbre estructural debilitaría a Norteamérica justo cuando compite con economías que perfeccionan sus reglas sin cambiarlas cada año.

¿Cuál es la postura de Marcelo Ebrard sobre el T-MEC?

Según el funcionario, esa salida "no favorece a nadie" y no sería "inteligente" para la región.