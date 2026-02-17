Nadia López García: la poeta y pedagoga indígena que asume la rectoría de los libros de texto de la SEP

En un movimiento que ha captado la atención de la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Pública (SEP) nombró a Nadia López García como la nueva Directora General de Materiales Educativos, cargo clave en la elaboración y actualización de los libros de texto gratuitos que se distribuyen en todo México.

La designación fue oficializada este lunes por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y ocurre tras la salida de Marx Arriaga Navarro, quien ocupó el mismo puesto desde 2021 y cuya separación ha generado diversas opiniones dentro y fuera de la dependencia.

Nadia López no es una funcionaria convencional. Su perfil destaca por su combinación de trayectoria académica, sensibilidad cultural y activismo social: Es licenciada en Pedagogía por la UNAM y cuenta con especializaciones en políticas educativas, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. Hija de jornaleros agrícolas de Oaxaca y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), su historia personal está profundamente ligada a la diversidad lingüística y cultural de México. Es autora de once libros, traducidos a múltiples idiomas, y ha recibido premios como el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón y el Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle. Este perfil no solo la posiciona como una experta en educación, sino también como una voz sensible y comprometida con la diversidad cultural del país.

La llegada de López García representa, para muchos, un enfoque renovado en la educación pública. Entre los objetivos planteados desde la SEP destacan: Fortalecer contenidos interculturales, con especial atención a la inclusión de lenguas originarias. Reforzar temáticas de género y humanismo, como parte del compromiso con una educación más diversa y representativa. Desarrollar materiales educativos adaptados para escuelas multigrado y estudiantes con discapacidad, incluyendo versiones en braille y formatos accesibles. El nombramiento también se da en medio de la promesa de no rehacer por completo los libros de texto, sino de enriquecerlos con nuevas perspectivas sin perder su esencia educativa.

La transición no ha sido del todo tranquila. La salida de Marx Arriaga estuvo marcada por controversias y desacuerdos internos dentro de la SEP, incluyendo críticas de Arriaga hacia la dependencia y la forma en que se estaba manejando la política educativa. Al mismo tiempo, organizaciones civiles han aprovechado el cambio para hacer peticiones a la nueva directora, como revisar y mejorar los contenidos de los libros de texto gratuitos para asegurar calidad, precisión y pertinencia educativa.

El reconocimiento hecho por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario Mario Delgado destaca que la SEP busca diversificar y enriquecer la educación desde una perspectiva más incluyente y representativa de la realidad mexicana. El desafío para Nadia López García será grande: no solo dirigir la producción de materiales educativos para millones de estudiantes, sino hacerlo con una visión que refleje la pluralidad cultural, lingüística y social del país.