Gobierno de México lamenta accidente ferroviario en Toledo

CIUDAD DE MÉXICO — El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, expresó sus condolencias al pueblo y autoridades de España tras la colisión de dos trenes de alta velocidad registrada en el municipio de Urda, provincia de Toledo, que ha dejado un saldo preliminar de al menos 64 personas fallecidas y 80 heridas.

La dependencia mexicana manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la sociedad española ante la tragedia ferroviaria. Asimismo, la cancillería activó los protocolos de atención consular e informó la puesta a disposición de canales telefónicos y digitales a través de la Embajada de México en España para brindar apoyo a cualquier ciudadano mexicano que requiera asistencia en la zona.

El accidente en Toledo dejó al menos 64 fallecidos y 80 heridos, según informes preliminares.

El siniestro involucró a un convoy AVE operado por la empresa estatal Renfe y a una unidad de la compañía privada Iryo en la ruta que conecta Madrid con Sevilla, acumulando entre ambas formaciones un total de 544 pasajeros al momento del impacto por alcance. Tras el accidente, las autoridades españolas determinaron la suspensión del servicio ferroviario de alta velocidad en dicho corredor.

La Secretaría de Relaciones Exteriores activó protocolos de atención consular para mexicanos en España.

Hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha reportado la presencia de ciudadanos nacionales entre la lista de fallecidos o heridos por el choque. En tanto, las autoridades judiciales y de transporte en España mantienen activas las investigaciones operativas para determinar las causas del impacto, mientras continúan las labores de emergencia en el lugar.

Las investigaciones sobre las causas del choque continúan mientras se suspenden los servicios de tren.