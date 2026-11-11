Detienen en Estados Unidos a exportero mexicano por presunta red de tráfico de relojes de lujo falsificados

Un exfutbolista mexicano enfrenta problemas legales en Estados Unidos. Se trata de Pedro Hernández Calderón, antiguo guardameta de equipos como Atlas, Santos Laguna y Necaxa, quien fue detenido por su presunta participación en una red dedicada al comercio de relojes de lujo falsificados.

La detención fue dada a conocer por autoridades federales estadounidenses el 10 de noviembre, luego de una investigación relacionada con el envío y distribución de mercancía apócrifa entre Estados Unidos y México.

De acuerdo con los señalamientos, Hernández Calderón, de 45 años, habría utilizado una compañía dedicada a la importación y exportación para recibir relojes falsificados en Laredo, Texas, y posteriormente hacerlos llegar a distintos compradores mexicanos.

¿Cómo ocurrió la detención?

Así habría operado la presunta red de relojes falsificados. Los documentos relacionados con el caso indican que las autoridades identificaron diversos envíos sospechosos realizados entre junio de 2025 y octubre de 2026.

Uno de los acontecimientos que permitió avanzar en las investigaciones ocurrió el 5 de octubre, cuando agentes estadounidenses decomisaron cuatro relojes de lujo presuntamente falsificados en Anchorage, Alaska. La mercancía tenía como destino final un almacén localizado en Laredo, Texas. A partir de este aseguramiento, las autoridades comenzaron a rastrear los movimientos relacionados con el envío de los productos e identificar a las personas que posiblemente participaban en la operación.

Detalles confirmados sobre el caso

Según información publicada por El Economista, durante las indagatorias se recopilaron fotografías, comunicaciones y registros de envíos que formarían parte de las pruebas del presunto esquema de distribución. Además, representantes de las marcas de relojería involucradas examinaron los artículos y confirmaron que se trataba de imitaciones.

Consecuencias legales para Hernández Calderón

El proceso judicial podría tener consecuencias importantes para el antiguo portero mexicano. De acuerdo con información de Radio Fórmula, en caso de que sea declarado culpable de los cargos que se le atribuyen, Hernández Calderón podría recibir una sentencia de hasta 10 años de prisión federal. También podría enfrentar una sanción económica de hasta 2 millones de dólares. No obstante, estas penas corresponden a las posibles consecuencias legales señaladas en la información del caso y dependerán de lo que determinen las autoridades durante el proceso.

¿Quién es Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón es un exguardameta mexicano que tuvo participación en distintos equipos del futbol nacional. Durante su trayectoria profesional defendió los colores del Atlas, Santos Laguna y Necaxa, además de formar parte de instituciones como Delfines de Coatzacoalcos e Irapuato. Después de concluir su carrera como futbolista, habría orientado sus actividades al comercio internacional mediante una empresa dedicada a operaciones de importación y exportación. Ahora, su nombre vuelve a aparecer en los medios, pero por una investigación federal en Estados Unidos relacionada con el presunto tráfico de relojes de lujo falsificados.