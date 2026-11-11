¡Orgullo mexicano! Lucio Usobiaga gana el “Nobel de la Gastronomía” por rescatar las chinampas de Xochimilco

El talento mexicano vuelve a destacar a nivel internacional. Lucio Usobiaga fue reconocido con el Basque Culinary World Prize, considerado una especie de Nobel de la Gastronomía, gracias a su trabajo en favor de la agricultura tradicional y la conservación de las chinampas de Xochimilco.

El reconocimiento fue otorgado el pasado domingo por una iniciativa que busca generar cambios positivos en la sociedad a través de la gastronomía. En esta ocasión, el galardón distinguió la labor de Arca Tierra, proyecto fundado por Usobiaga para recuperar el valor de las antiguas técnicas agrícolas que se desarrollan en el sur de la capital mexicana.

Las chinampas, conocidas por ser extensiones artificiales de tierra construidas entre canales, representan una tradición agrícola milenaria que forma parte de la identidad de Xochimilco. A través de este proyecto, se busca mantener viva esta práctica y fortalecer el vínculo entre quienes producen los alimentos y quienes los consumen.

El impacto de Arca Tierra en la agricultura

La iniciativa encabezada por Lucio Usobiaga surgió en 2020 con el propósito de impulsar el potencial agrícola de las chinampas y promover una relación más cercana entre el campo y la gastronomía.

Sin embargo, sus antecedentes se remontan a 2009, cuando comenzó un proyecto que posteriormente dio origen a Yolcan, una propuesta enfocada en acercar a los agricultores de la región con consumidores y establecimientos gastronómicos.

Con el paso del tiempo, esta experiencia evolucionó hasta convertirse en Arca Tierra, una iniciativa que combina la producción campesina con el trabajo de cocineros y restaurantes para promover alimentos sostenibles y conservar las prácticas tradicionales.

Tras recibir el premio, Usobiaga destacó que su proyecto busca demostrar cómo la agricultura campesina puede convertirse en un punto de encuentro para construir una sociedad mejor, especialmente mediante la colaboración con el sector gastronómico.

Reconocimiento y objetivos del Basque Culinary World Prize

El Basque Culinary World Prize es una distinción impulsada por el Basque Culinary Center y el Gobierno Vasco para reconocer proyectos que utilizan la gastronomía como una herramienta de transformación social.

En el caso de Arca Tierra, los organizadores destacaron su contribución a la protección del patrimonio agrícola mexicano, así como su capacidad para generar oportunidades para alrededor de 50 familias productoras.

También reconocieron el trabajo de conectar a los agricultores con el mundo de la cocina, facilitando que sus productos lleguen a las mesas y promoviendo modelos de alimentación más sostenibles.

Desde la organización celebraron el reconocimiento de Usobiaga y resaltaron la importancia de recuperar el vínculo entre la gastronomía y la tierra.

La importancia de las chinampas en la cultura mexicana

Joxe Mari Aizega, director general del Basque Culinary Center, explicó que la aportación de Lucio Usobiaga trasciende las actividades agrícolas.

El jurado valoró especialmente sus esfuerzos por recuperar las chinampas de Xochimilco, una tradición ancestral que se encontraba en riesgo de desaparecer.

De esta manera, el reconocimiento internacional no solamente distingue el trabajo de un emprendedor mexicano, sino que también pone en el centro la importancia de proteger los conocimientos agrícolas que forman parte de la historia y cultura de México.

Con Arca Tierra, Lucio Usobiaga demuestra cómo la gastronomía puede convertirse en una herramienta para preservar las raíces, respaldar a las comunidades productoras y mantener vivas las tradiciones del campo mexicano.