Justicia llega tras tres años: 53 años de prisión para el feminicida de Daryela Valdez en Mexicali

Después de más de tres años de lucha legal y emocional, un tribunal de Mexicali, Baja California, dictó una sentencia histórica en el caso del feminicidio de Daryela Elizabeth Valdez Rocha.

En una audiencia celebrada el 17 de febrero de 2026, el juez de Control Gerardo Aceves Salazar impuso a Honorio "N" una condena de 53 años y 8 meses de prisión por el delito de feminicidio, una de las penas más severas que contempla la ley para este tipo de crímenes.

No sólo cárcel: además de la pena privativa de libertad, se ordenó una multa de 36 mil pesos aproximadamente y una reparación del daño superior a 524 mil pesos a favor de los familiares de Daryela.

Un proceso largo y difícil

Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2023 en el fraccionamiento Paseos del Sol, cuando Daryela, de 24 años, fue asesinada por Honorio con un arma blanca. Durante el proceso judicial, la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó pruebas contundentes que determinaron la responsabilidad del sentenciado.

Familiares recordaron que Daryela había denunciado en varias ocasiones ante las autoridades presuntas amenazas y actos de violencia de parte del agresor, sin que en su momento se lograran medidas efectivas que la protegieran.

El papel de su madre: "Cumplimos nuestra promesa"

Emocionada y con voz entrecortada, Elvira Rocha, madre de Daryela, expresó tras conocer la sentencia:

"Así como él cumplió su palabra con matarla, nosotros cumplimos nuestra palabra para hacer justicia. Con esto, mi hija puede descansar en paz."

Elvira destacó que el proceso fue desgastante y en momentos doloroso, pero que nunca dejó de luchar. Ahora espera que este caso sirva de ejemplo para una mayor empatía institucional hacia las víctimas de violencia de género y sus familias.

Más allá de la sentencia: un impacto social

Este caso no sólo significó una condena judicial: inspiró discusiones sobre la atención que las autoridades deben brindar a las víctimas de violencia. Incluso impulsó iniciativas como la llamada "Ley Daryela", orientada a fortalecer la capacitación de servidores públicos en materia de violencia de género.

Las autoridades continúan trabajando para garantizar que casos como este no queden impunes, mientras organizaciones y familiares de víctimas mantienen viva la exigencia de justicia.