PAN lleva denuncia contra López Obrador ante instancia internacional y aumenta tensión con Morena

La confrontación política entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena sumó un nuevo episodio luego de que la dirigencia panista anunciara la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El anuncio fue realizado por Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, quien argumentó que durante la administración federal encabezada por López Obrador se registraron niveles de violencia que, a juicio de su partido, justifican la intervención de organismos internacionales.

El PAN y sus argumentos

Entre los señalamientos expuestos por la fuerza política se encuentran los homicidios, las desapariciones, las masacres y el desplazamiento de comunidades por causas relacionadas con la inseguridad. Además, cuestionaron la estrategia de seguridad conocida como "abrazos, no balazos", al considerar que contribuyó al agravamiento de la situación en diversas regiones del país.

El PAN también hizo referencia a presuntas investigaciones que autoridades de Estados Unidos estarían realizando sobre algunos integrantes de Morena por posibles vínculos con grupos del crimen organizado.

La falta de confianza en las instituciones

De acuerdo con los dirigentes panistas, la decisión de acudir a la Corte Penal Internacional responde a una supuesta falta de confianza en las instituciones de procuración e impartición de justicia en México. En ese sentido, acusaron que organismos encargados de investigar y sancionar delitos han perdido independencia y credibilidad.

La postura fue acompañada por el argumento de que ninguna figura pública debe estar exenta de rendir cuentas ante la justicia, independientemente del cargo que haya ocupado.

Hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador no ha emitido una respuesta pública respecto a la denuncia. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina del 8 de junio, donde rechazó las acusaciones y cuestionó la postura asumida por el PAN.

¿Qué sigue para la denuncia?

Por el momento, queda pendiente conocer si la Corte Penal Internacional determinará analizar el caso y cuáles podrían ser los siguientes pasos dentro de este proceso, mientras el enfrentamiento político entre ambas fuerzas continúa escalando.