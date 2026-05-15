Pemex descubre litio en pozos petroleros de Tamaulipas

Pemex identifica depósitos de litio en las cuencas de Burgos y Tampico-Misantla en los estados de Tamaulipas y Veracruz.

El litio es un mineral utilizado en autos eléctricos, dispositivos electrónicos y otras tecnologías, por lo que representa una oportunidad estratégica para diversificar la industria energética nacional.

Pemex encuentra litio en pozos petroleros de Tamaulipas

Pemex informó que pozos petroleros ubicados en Tamaulipas cuentan con litio, por lo que ya se realizan estudios para su extracción. El mineral se encuentra en las llamadas salmueras petroleras, las aguas congénitas que se producen con petróleo y gas.

El litio es un recurso básico para la transición energética, esencial para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Actualmente, se realizan pruebas técnicas y estudios de laboratorio para validar la viabilidad económica de estos yacimientos en el noreste de México.

"Se realizan estudios para seleccionar campos petroleros que permitan la explotación de litio en las llamadas salmueras petroleras, es decir, las aguas congénitas que se producen con petróleo y gas. Actualmente, se han identificado 3 cuencas con condiciones que favorecen la acumulación de litio, ubicadas en Burgos, Tampico Misantla y Sureste".

Pemex

Las cuencas de Burgos y Tampico-Misantla representan una oportunidad para que Tamaulipas lidere la integración de la industria petrolera tradicional con las nuevas tecnologías de almacenamiento de energía limpia.

Pemex proyecta el establecimiento de una planta comercial de litio para el año 2030

La petrolera indicó que se tiene previsto para este año la implementación de una planta demostrativa para evaluar la cantidad y calidad del litio procesado, con el objetivo de tener una planta comercial en operación.