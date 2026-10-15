Encuentran ameba comecerebros en seis lagos artificiales de Yucatán

La presencia de la llamada ameba comecerebros fue confirmada en seis lagos artificiales de Mérida, Yucatán, luego de que las autoridades sanitarias ampliaran las pruebas a distintos espacios públicos y privados del estado. Como medida preventiva, se suspendieron las actividades en los cuerpos de agua donde se identificó el microorganismo.

Los resultados fueron dados a conocer por el Gobierno de Yucatán, mediante los Servicios de Salud de Yucatán (SSY), después de evaluar nueve lagos artificiales. Los análisis se realizaron tras darse a conocer deficiencias sanitarias en un primer sitio donde un hombre perdió la vida.

¿Dónde encontraron la ameba comecerebros?

Los seis cuerpos de agua artificiales en los que se detectó la presencia del microorganismo son los siguientes:

- Lago de Plaza La Isla.

- Lago Oriente y lago principal del complejo Cabo Norte.

- Lago del Zoológico del Centenario.

- Lago del Gran Parque La Plancha.

- Lago del Parque Ecológico del Poniente.

Aunque las actividades en estos espacios acuáticos quedaron suspendidas, los parques y zoológicos donde se encuentran mantienen sus puertas abiertas al público.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables de los lagos comenzaron las labores de limpieza y saneamiento con la asesoría de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

La reapertura de los cuerpos de agua dependerá de que cumplan con los requisitos sanitarios y operativos establecidos por las autoridades, además de contar con resultados de laboratorio que respalden las condiciones necesarias para volver a utilizarlos.

Sin nuevos casos confirmados hasta el 4 de octubre

Pese a los hallazgos, las autoridades sanitarias informaron que, hasta el corte del 4 de octubre, no se habían registrado nuevos casos de infección por ameba comecerebros en Yucatán.

Como parte de las acciones de vigilancia, se dio seguimiento a 361 personas que habían tenido contacto con el lago artificial de Plaza La Isla. Ninguna obtuvo un resultado positivo, según la información proporcionada.

Las autoridades también precisaron que ninguno de los nueve cuerpos de agua examinados estaba destinado a la natación, pues se trataba de espacios ornamentales, como fuentes y cascadas dentro de parques.

Asimismo, los análisis no detectaron la ameba en el lago central de Cabo Norte, el Acuaparque ni el lago del Zoológico Animaya.

Continuarán los análisis y las medidas preventivas

El Gobierno estatal prevé ampliar las revisiones a otros cuerpos de agua artificiales y publicar los resultados conforme estén disponibles. También trabaja en la elaboración de una normativa permanente para establecer medidas de control en los lagos artificiales de Yucatán.

En cuanto a la prevención, las autoridades recomiendan buscar atención médica de emergencia si, después de haber estado en contacto con alguno de estos cuerpos de agua, aparecen síntomas como fiebre, dolor de cabeza intenso, náuseas, vómito o rigidez en el cuello.

Para recibir orientación, se proporcionó el número telefónico 999-947-2198.

La recomendación preventiva es evitar que el agua entre por la nariz al estar en lagos o estanques, incluso cuando los análisis no hayan identificado la presencia de la ameba en esos lugares.