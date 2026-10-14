Francisco Garduño exonerado: Claudia Sheinbaum responde a críticas por incendio en Ciudad Juárez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la exoneración de Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por el caso del incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas migrantes y otras 27 resultaron lesionadas.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 14 de octubre, la mandataria descartó que su gobierno tenga previsto iniciar una nueva investigación contra el exfuncionario y señaló que las responsabilidades ya fueron investigadas.

"Es lo que determinaron los jueces. Se hizo una investigación muy profunda de las responsabilidades de cada persona", expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la resolución judicial.

¿Por qué fue exonerado Francisco Garduño?

La decisión fue tomada por un juez federal, quien determinó cerrar el proceso penal contra Garduño al considerar que cumplió con las condiciones establecidas previamente, entre ellas la reparación económica del daño, una disculpa pública y otras medidas judiciales.

El caso está relacionado con el incendio registrado el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, tragedia en la que fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron lesionados.

La presidenta explicó que, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y se establecieron medidas para reparar el daño a las víctimas.

Ante la posibilidad de abrir una nueva indagatoria, reiteró que la resolución corresponde a las autoridades judiciales y que no se contempla iniciar otro proceso desde el gobierno federal.

Sin embargo, la resolución ha generado inconformidad entre familiares y representantes de las víctimas. Abogados de los afectados anunciaron que buscarán apelar la decisión judicial.