Detectan brote de gripe aviar AH5N1 en Yucatán; es el primero en más de dos años en México

La influenza aviar AH5N1 volvió a encender las alertas sanitarias en México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó la presencia de este virus de alta patogenicidad en una granja comercial dedicada a la producción de huevo, localizada en el municipio de Umán, Yucatán.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata del primer brote detectado en aves de corral en el país después de más de dos años sin registrar este tipo de casos. Ante la confirmación, las autoridades pusieron en marcha los mecanismos de contención y vigilancia sanitaria en la zona.

La alerta comenzó después de que la unidad avícola notificara al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) la muerte inusual de 862 gallinas de postura. Personal especializado acudió al lugar para recolectar muestras y realizar los estudios correspondientes, que finalmente confirmaron la presencia del virus.

La dependencia informó que la respuesta se activó en menos de 24 horas, siguiendo los protocolos internacionales para evitar una mayor propagación.

¿Qué medidas se aplicaron para contener la gripe aviar?

Tras confirmarse el contagio, los especialistas delimitaron un perímetro de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la granja afectada, con el propósito de identificar posibles riesgos para otras unidades de producción avícola.

Entre las acciones implementadas se encuentran:

- Cuarentena de la granja: se estableció el aislamiento definitivo de la unidad afectada.

- Sacrificio sanitario: se eliminó a las aves enfermas y a aquellas que estuvieron expuestas al virus.

- Destrucción de materiales contaminados: se retiraron los desechos y elementos que pudieron representar un riesgo de transmisión.

- Limpieza y desinfección: se realizaron trabajos sanitarios para eliminar posibles rastros del agente infeccioso.

- Vigilancia en granjas cercanas: Senasica inició el muestreo de las aves ubicadas dentro de la zona de riesgo.

Una vez que se compruebe la eliminación del virus y concluya el periodo de cuarentena, se introducirán aves centinela, es decir, gallinas sanas que permitirán comprobar si todavía existe actividad viral en las instalaciones.

Si los resultados son favorables, se podrá avanzar hacia la recuperación de la granja mediante la incorporación de nuevas aves de postura comercial, engorda y reproducción.

Investigan si las aves migratorias pudieron introducir el virus

Otra de las líneas de vigilancia contempla el análisis de los cuerpos de agua cercanos a la unidad de producción, debido a que durante el invierno suelen recibir aves silvestres migratorias.

Los especialistas en vigilancia epidemiológica estudiarán estas poblaciones para determinar si pudieron estar relacionadas con la llegada del virus a la región.

Asimismo, las autoridades evaluarán la posibilidad de aplicar una vacunación de emergencia en las granjas cercanas, dependiendo de los resultados obtenidos durante los muestreos.

¿La gripe aviar provocará aumentos en el precio del huevo y el pollo?

Una de las principales dudas tras confirmarse el brote es si podría afectar el suministro de productos avícolas o provocar un incremento en sus precios.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la granja afectada tenía una población de 225 mil 860 aves de postura, equivalente al 0.09% del total de aves de la industria avícola nacional.

Por esta razón, se considera que el caso no representa, por sí mismo, una afectación para la producción avícola del país ni un motivo para anticipar aumentos en el precio del huevo o la carne de pollo.

También se informó que los productos avícolas son seguros para el consumo cuando se encuentran correctamente manipulados y cocinados.

Sin embargo, el registro representa un motivo de atención sanitaria, especialmente porque la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) reportó que es el primer brote en aves de corral después de más de dos años sin casos en México.

¿Dónde reportar posibles casos de gripe aviar?

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a reportar cualquier sospecha de influenza aviar, particularmente cuando se detecten muertes inusuales de aves.

Para comunicarse con Senasica están disponibles los siguientes medios:

- Teléfono: 800 751 2100.

- WhatsApp: 55 39 96 44 62.

- Correo electrónico: [email protected].

Mientras continúan las investigaciones epidemiológicas, las autoridades mantienen la vigilancia en Yucatán para evitar que el brote se extienda a otras granjas y proteger la producción avícola nacional.