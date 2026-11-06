"El INE sí se tiene que sanear": Sheinbaum cuestiona contratos millonarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo volvió a colocar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el centro del debate público al considerar que el organismo necesita una revisión interna para transparentar sus operaciones, particularmente en la asignación de contratos y el manejo de recursos públicos.

Durante su conferencia, la mandataria cuestionó el desempeño de Lorenzo Córdova, expresidente del INE, luego de que este reconociera que durante su administración tenía conocimiento de que algunos organismos electorales estatales concentraban sus contrataciones en un número reducido de empresas.

Sheinbaum sostuvo que los actuales integrantes del Consejo General tienen la responsabilidad de revisar estos procedimientos, establecer mecanismos de transparencia y promover que los institutos electorales locales reduzcan los recursos utilizados para organizar las elecciones.

La titular del Ejecutivo también aclaró que, por las disposiciones constitucionales, actualmente no es posible impulsar modificaciones legales o constitucionales en materia electoral relacionadas con los comicios de 2027, por lo que cualquier cambio deberá esperar a que concluya ese proceso.

¿Qué cuestiona Claudia Sheinbaum sobre Lorenzo Córdova?

Al referirse a las declaraciones del exconsejero presidente, la mandataria puso en duda que durante nueve años se conociera la concentración de contratos entre determinadas empresas y que no se hubieran tomado medidas para revisar esa situación.

"Él reconoce, estuvo nueve años sabiendo que los organismos estatales que organizaban elecciones contrataban solamente a unas cuantas empresas y él también las contrató. Él también las contrató. ¿Cómo, sabiendo que eso es parte de la estructura electoral del país, no hizo nada?", cuestionó.

Sheinbaum también recordó que durante la gestión de Córdova se participó en la designación de consejeros electorales de las 32 entidades federativas, quienes encabezaban los organismos encargados de organizar los comicios locales.

Asimismo, mencionó que empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas habrían recibido contratos superiores a los 2 mil millones de pesos.

No obstante, precisó que serán las autoridades competentes en materia de fiscalización y procuración de justicia las encargadas de determinar si existen posibles responsabilidades administrativas o penales de Guadalupe Taddei y otros funcionarios o exfuncionarios electorales.

Vinculación del partido Somos con el INE

En otro momento de su intervención, Sheinbaum se refirió al partido político Somos y señaló que entre sus integrantes se encuentran personajes que anteriormente defendieron la consigna "El INE no se toca", durante las movilizaciones contra las propuestas de reforma electoral del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo Molina, Guadalupe Acosta Naranjo y Ernesto Ruffo.

La Presidenta también hizo referencia a Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó durante 15 años la Secretaría Ejecutiva del INE, y cuestionó su actuación frente a las áreas relacionadas con la administración y contratación de servicios y materiales electorales.

Desde su perspectiva, los antiguos funcionarios deben explicar qué conocían sobre la asignación de contratos durante el periodo en que desempeñaron sus responsabilidades dentro del instituto.

Demandas de transparencia en el INE

La mandataria insistió en que el organismo electoral debe garantizar elecciones limpias, respetar la voluntad ciudadana y mantener procedimientos transparentes en el uso del presupuesto público.

También cuestionó la concentración de atribuciones del Consejo General del INE para designar a los titulares de los organismos electorales estatales, facultad que relacionó con las modificaciones impulsadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el contexto del llamado Pacto por México.

Mientras llega el momento en que puedan discutirse eventuales reformas electorales, Sheinbaum planteó que los actuales consejeros revisen los mecanismos internos y establezcan criterios que también sean aplicables a los institutos electorales de las entidades.

Fortalecimiento de Talleres Gráficos de México

Como parte de las acciones relacionadas con la organización de los procesos electorales, la Presidenta adelantó que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación encargado de elaborar las boletas electorales federales.

La propuesta contempla modernizar sus equipos, transparentar sus procedimientos e impulsar la colaboración de universidades para revisar sus actividades.

El objetivo, explicó, es mejorar las condiciones en las que se producen los materiales electorales y garantizar mayor transparencia en estos procesos.

Finalmente, Sheinbaum rechazó que los cuestionamientos sobre las contrataciones del INE tengan únicamente un trasfondo administrativo y sostuvo que también existe una disputa política alrededor de los señalamientos.

Por ahora, la revisión de los procedimientos internos, la transparencia de los contratos y el fortalecimiento de Talleres Gráficos de México forman parte de los temas que el Gobierno federal busca colocar en la discusión sobre el futuro del sistema electoral.