Cámara de Diputados aprueba recorte de 5 mil millones al INE: presupuesto 2027

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó una reducción de 5 mil millones de pesos al presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2027. La modificación al dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contempla redirigir los recursos hacia programas educativos, medioambientales, aviación civil y acciones de localización de personas.

Con la aprobación de esta reasignación dentro de la bolsa general de 10.6 billones de pesos, los fondos destinados al órgano electoral pasarán de 42 mil 274 millones a 37 mil 274 millones de pesos para el próximo año. El dictamen contó con el respaldo de 33 votos a favor provenientes de las bancadas de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, frente a 12 votos en contra emitidos por los legisladores del Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional.

Detalles confirmados

El plan de distribución estipula que la Secretaría de Educación Pública recibirá 3 mil millones de pesos asignados al programa La Escuela es Nuestra, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales obtendrá mil millones de pesos repartidos entre diversas dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y la Comisión Nacional Forestal, entre otras.

Asimismo, la Agencia Federal de Aviación Civil captará 700 millones de pesos y se asignará una partida de 300 millones de pesos para subsidiar acciones dirigidas a la búsqueda de personas desaparecidas. Tras concluir el desahogo del dictamen en la comisión legislativa, se registró el ingreso de 265 propuestas de modificación que serán analizadas de forma previa a la discusión y votación definitiva en el pleno de la Cámara de Diputados.