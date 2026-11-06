Paro nacional en el Poder Judicial! Trabajadores suspenden labores por tiempo indefinido; estas son sus exigencias

Las actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF) quedaron suspendidas a nivel nacional desde las primeras horas de este viernes 6 de noviembre, luego de que trabajadores y representantes sindicales iniciaran un paro indefinido en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño.

La inconformidad gira en torno a un mecanismo que, de acuerdo con los empleados, podría afectar su permanencia en sus puestos de trabajo, además de dejar de lado aspectos como la antigüedad y la experiencia profesional acumulada dentro de la institución.

Los trabajadores aclararon que su protesta no busca evitar las evaluaciones, sino cuestionar las condiciones establecidas en el nuevo acuerdo, publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación.

¿Qué exigen los trabajadores del Poder Judicial?

Uno de los principales reclamos está relacionado con la manera en que se calificará el desempeño del personal. Según los inconformes, el examen de conocimientos teóricos tendrá un valor del 40%, mientras que el porcentaje restante dependerá de las valoraciones realizadas por superiores o compañeros de trabajo.

Otro punto que genera preocupación es la posibilidad de perder definitivamente la plaza si no se alcanza una calificación superior a los 59 puntos.

Ante este panorama, tanto el sindicato como los trabajadores demandan que se elimine el nuevo acuerdo de evaluación. Por ello, anunciaron que mantendrán la suspensión de actividades hasta obtener una respuesta favorable a sus exigencias.

¿Qué servicios estarán afectados por el paro?

La suspensión de labores contempla oficinas, juzgados administrativos y tribunales en diferentes puntos del territorio nacional.

Además del cierre de actividades ordinarias, se prevén movilizaciones y manifestaciones en distintas instalaciones y avenidas del país.

Sin embargo, no todos los asuntos quedarán detenidos. Los trabajadores señalaron que se mantendrá la atención de situaciones extraordinarias que requieran intervención urgente de las autoridades judiciales.

Entre los procedimientos que podrán continuar se encuentran las solicitudes de amparo relacionadas con órdenes de detención, personas desaparecidas y otros asuntos considerados de extrema urgencia.

Por ello, quienes tengan trámites pendientes deberán mantenerse atentos a los avisos de las sedes correspondientes, ya que la atención habitual podría verse interrumpida mientras continúe la protesta.

¿Qué respondió el Órgano de Administración Judicial?

Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) difundió un comunicado para aclarar el alcance de las evaluaciones previstas para diciembre de 2026.

La institución sostuvo que este procedimiento no representa una amenaza para la estabilidad laboral de sus trabajadores y rechazó que los resultados puedan utilizarse para justificar despidos o la eliminación de plazas.

De acuerdo con el organismo, las evaluaciones tendrán una finalidad diagnóstica, enfocada en detectar las necesidades de capacitación, reforzar los conocimientos del personal y mejorar la prestación del servicio de justicia.

No obstante, esta explicación no ha conseguido frenar el descontento entre los empleados, quienes mantienen sus cuestionamientos sobre las condiciones del nuevo mecanismo y sus posibles consecuencias laborales.

Por ahora, el paro nacional continúa sin una fecha definida para concluir. Los trabajadores reiteraron que la suspensión de actividades se mantendrá hasta que se retire el acuerdo que establece el nuevo sistema de evaluación.