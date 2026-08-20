Claudia Sheinbaum afirma que detención de Fausto Corrales es clave para el caso Cuén Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "relevante" la detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como una de las personas que acompañó al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, al encuentro en el que también habría estado presente Ismael "El Mayo" Zambada. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal sostuvo que la captura de Corrales Rodríguez podría aportar información importante para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cuén Ojeda y los hechos ocurridos en el lugar donde se habría desarrollado el encuentro.

Importancia de la detención de Fausto Corrales

A pregunta expresa sobre las posibles consecuencias de la detención, Sheinbaum señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) proporcionar los detalles de la investigación y explicar qué implicaciones tendrá la captura para el esclarecimiento del caso.