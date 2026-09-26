IMSS reconoce intercambio de dos recién nacidas en hospital de Mexicali

Un error ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 30 del IMSS, en Mexicali, Baja California, provocó que dos recién nacidas fueran entregadas a familias que no les correspondían.

De acuerdo con la información difundida por El Imparcial, las familias convivieron durante aproximadamente un mes con las bebés equivocadas antes de descubrir el intercambio mediante pruebas de ADN.

Ante la situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció lo ocurrido y emitió una disculpa dirigida a las dos familias afectadas.

"Se confirmó que dos personas recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían", señaló el Instituto en un comunicado, en el que también asumió la responsabilidad de atender a las familias involucradas.

Apoyo a las familias afectadas

IMSS ofrece apoyo a las familias afectadas. Posteriormente, Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención al Derechohabiente del IMSS a nivel nacional, difundió un mensaje en la cuenta del IMSS de Baja California.

La funcionaria explicó que ofreció personalmente una disculpa a las familias, tanto por el intercambio de las recién nacidas como por no haberles comunicado la situación desde el momento en que surgieron las dudas sobre la identificación.

Paredes Orozco señaló además que el Instituto se hará responsable de lo ocurrido y brindará apoyo psicológico, médico y jurídico a las familias. Para ello, indicó que trabajará en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como con el DIF estatal y nacional.

Como parte de las medidas anunciadas, la representante del IMSS aseguró que se llevarán a cabo los procedimientos de identificación correspondientes durante la atención obstétrica y neonatal.

El caso ocurre tras otro incidente en un hospital de Durango

El intercambio de las recién nacidas se dio a conocer días después de otro caso registrado en un hospital de Durango, donde, de acuerdo con la información proporcionada, cinco bebés murieron a causa de una bacteria.

Ambos acontecimientos han puesto nuevamente la atención sobre las condiciones y procedimientos de atención dentro del Seguro Social.