Localizan a Amílcar Olán en Suiza

El hallazgo del empresario mexicano Jorge Amílcar Olán Aparicio en la ciudad de Lugano, Suiza, por parte del periodista Irving Pineda y el equipo de Azteca Noticias, derivó en un incidente de agresión que reabrió la controversia en torno a los contratos gubernamentales y la red de influencias vinculada con las obras prioritarias de infraestructura en México.

De acuerdo con las imágenes difundidas y el reporte de la cadena televisiva, la localización del empresario tabasqueño se logró a partir de una pista anónima que permitió ubicar su residencia en una zona exclusiva de la entidad suiza. Al percatarse de la presencia de la cámara y ser abordado por el reportero para solicitarle una postura sobre los señalamientos que pesan en su contra, Olán reaccionó de manera ríspida, arrebato violentamente el dispositivo móvil con el que se realizaba el registro periodístico e impidió la continuidad de la entrevista.

Olán Aparicio ha sido identificado en investigaciones periodísticas como una figura central en una red de negocios beneficiada con asignaciones millonarias para el suministro de balasto y materiales en proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico. Dichos señalamientos lo vinculan además de manera cercana con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, lo que ha generado exigencias constantes de fiscalización por parte de sectores opositores y organizaciones civiles en México.

Agresión a periodista en Suiza

El incidente de agresión física y despojo de equipo de trabajo fue notificado a las dependencias policiales suizas para la apertura de la investigación correspondiente. En tanto, las revelaciones sobre su estancia en el extranjero y la difusión del reporte informativo motivaron cuestionamientos en la agenda política nacional sobre el estado de los expedientes administrativos y la postura de las autoridades ministeriales federales frente al caso.