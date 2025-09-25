38 hombres de La Luz del Mundo detenidos en operativo en Michoacán

VISTA HERMOSA, MICHOACÁN – Un total de 38 hombres, presuntos integrantes de la controversial organización religiosa La Luz del Mundo, fueron detenidos en un operativo de seguridad en Vista Hermosa, Michoacán. El grupo fue encontrado dentro de un predio donde realizaban actividades que las autoridades describieron como entrenamiento militar, lo que ha generado alarma y nuevas interrogantes sobre la naturaleza de la iglesia.

El operativo de seguridad fue ejecutado por fuerzas conjuntas que incluyeron a agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Seguridad de Michoacán confirmó la detención de los 38 individuos, uno de ellos de nacionalidad estadounidense. Durante la intervención, se incautó un arma corta, 19 réplicas de armas de fuego y diverso equipo táctico militar.

Según fuentes extraoficiales, las personas detenidas alegaron que el adiestramiento formaba parte de una preparación para el "Juicio Final", un evento profético central en las creencias de varias religiones. La detención de los miembros de La Luz del Mundo se produce en un contexto de escrutinio público intensificado sobre la organización.

Historial de controversias de La Luz del Mundo

La Luz del Mundo es una organización religiosa de origen mexicano que, a pesar de su gran número de seguidores, ha estado rodeada de polémica. Su actual líder, Naasón Joaquín García, fue sentenciado en 2022 a 16 años y 8 meses de prisión en California por delitos de abuso sexual de menores. Este escándalo, y las acusaciones que también enfrentó su predecesor, han generado un debate público sobre si la organización opera como una fe legítima o como un culto hermético con un estricto control sobre la vida de sus fieles.

La presencia de un campo de entrenamiento en Michoacán y la posesión de armas y equipo táctico añaden una nueva capa de preocupación sobre las actividades de la iglesia. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el objetivo final de este entrenamiento y la relación de los detenidos con la estructura de la organización religiosa.