Exposición a luz LED vinculada a pérdida de conexión entre la luna y el ciclo menstrual

La luz de los teléfonos podría romper la conexión entre la luna y el ciclo menstrual.

La conexión entre la luna y el ciclo menstrual podría verse afectada debido a la luz de los teléfonos.

Estudio sugiere que la luz de los teléfonos podría romper la conexión entre la luna y el ciclo menstrual.

Pero ¿cómo es que se ve afectada la conexión entre la luna y el ciclo menstrual? Pues la tecnología y los cambios en el estilo de vida tendrían mucho que ver.

La luz de los smartphones afecta el vínculo entre ciclo menstrual y fases lunares, según estudio.

A través de un nuevo estudio de la Universidad de Wurzburgo en Alemania publicado en la revista Science Advances, se dice que la conexión entre la luna y el ciclo menstrual se está rompiendo. Rompimiento de esta conexión entre la luna y el ciclo menstrual que como causante sería debido a la luz de los teléfonos.

Esto tras analizar el registro menstrual de 176 mujeres, que abarcan desde 1950 hasta 2024. Por lo que ante la comparación de los ciclos menstruales con los ciclos lunares conocidos como sinódico, anómalo y tropical, se observó una correlación, pero antes de 2010.

Y tras este año, las comparaciones denotaron una menor conexión entre la luna y el ciclo menstrual.

Con ello, el estudio apunta que la pérdida de conexión entre la luna y el ciclo menstrual es por la creciente exposición a la luz LED.