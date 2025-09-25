Sheinbaum anuncia inversión de 4.8 mil mdd en centro de datos de IA

Anuncia Gobierno de Sheinbaum inversión de 4.8 mil mdd en centro de datos de IA

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, ha anunciado una inversión de Cloud HQ para México por 4,8 mil millones de dólares, para una “nueva economía que vamos a vivir en los próximos años” con inteligencia artificial.

Por lo que Ebrard indicó que esta inversión es para tener un centro de datos con seis diferentes instalaciones.

“Esto va a construir como una carretera para todo lo que significa inteligencia artificial en México. Estamos construyendo como la carretera y los puentes para que pueda funcionar esa nueva economía”, expuso. Indicó el secretario de Economía que se va a llevar a cabo desde este instante en los próximos años y la sede será en Querétaro. Destacó la ayuda del gobernador panista, Mauricio Kuri, y generará 7 mil 200 empleos.

“Tengan en mente que, prácticamente, todos los servicios de nuestra vida cotidiana van a estar conectados con ese tipo de centrales de datos”, comentó Ebrard.

Destacó Sheinbaum que esta inversión es muy importante y da una “nueva ruta económica para México”.