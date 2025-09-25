Denuncian robo en casa de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán

CIUDAD DE MÉXICO – El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, denunció un "gravísimo y extrañísimo" robo en su casa de Tepoztlán, Morelos, valuada en 12 millones de pesos. El incidente fue reportado por el político a través de sus redes sociales, aunque hasta el momento se desconoce qué artículos fueron sustraídos de la propiedad.

Fernández Noroña confirmó el asalto, señalando que la casa —la cual comparte con la dueña anterior, identificada como Emma, a quien mencionó que se encuentra bien— fue irrumpida por personas desconocidas. Un detalle que el senador consideró particularmente "extrañísimo" fue la presencia de una camioneta sospechosa cerca de su domicilio el día anterior al atraco, cuyas placas, según él, no estaban registradas en el Registro Público Vehicular (Repuve).

La polémica de la casa de 12 millones

La denuncia de robo ha revivido la polémica en torno a la costosa propiedad de Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán. Cuando las imágenes de la residencia se hicieron públicas, la noticia generó críticas, ya que el costo de la vivienda parecía contradecir la ideología de austeridad que promueve la Cuarta Transformación, movimiento político al que pertenece.

En su momento, el senador de Morena se defendió de las críticas al confirmar la posesión de la casa. Explicó que la propiedad, que está construida en un terreno de 1,200 metros cuadrados y cuenta con una terraza con vista a las montañas, estaba incluida en su declaración patrimonial pública. Asimismo, aclaró que la estaba pagando a crédito con sus ingresos como senador y los que obtiene de su canal de YouTube.

El robo a la casa de Fernández Noroña ha puesto en alerta a las autoridades de Morelos, y se espera que la Fiscalía estatal inicie una investigación exhaustiva para esclarecer el extrañísimo incidente y dar con los responsables del hurto a la propiedad del político.