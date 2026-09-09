Sube precio de cebolla, huevo y limón por inflación en México

CIUDAD DE MÉXICO — El Índice Nacional de Precios al Consumidor en México registró un incremento mensual del 0.20 por ciento durante el mes de agosto, situación que ubicó la inflación general anual en 3.26 por ciento, tras haber cerrado julio en 3.12 por ciento, según los datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con el boletín del organismo público, el comportamiento al alza obedeció principalmente a presiones en productos del sector agropecuario integrados en la canasta básica. Entre los insumos de mayor incidencia figuró la cebolla con una variación mensual del 32.70 por ciento, seguida por el chile serrano con 19.61 por ciento, el limón con 11.71 por ciento y el huevo con un repunte del 8.91 por ciento, además de ajustes en servicios como fondas, loncherías y transporte público.

Aumento en productos agropecuarios

En contraste, el reporte estadístico señala que ciertos componentes de consumo habitual amortiguaron la aceleración del indicador general. Destaca la reducción en el costo de la papa y otros tubérculos con una caída mensual de 10.66 por ciento, las tarifas de servicios turísticos en paquete con un descenso de 4.79 por ciento, el gas doméstico LP con un ajuste a la baja de 2.20 por ciento y la carne de pollo con una disminución de 1.72 por ciento.

Comportamiento del índice subyacente

Por su parte, el índice de precios subyacente, indicador que excluye bienes y servicios expuestos a alta volatilidad o cuyas cotizaciones no responden directamente a condiciones de mercado, registró una variación mensual de 0.16 por ciento. Al interior de este rubro, las mercancías anotaron un alza de 0.11 por ciento y los servicios avanzaron 0.21 por ciento, mientras que el índice no subyacente mostró un crecimiento de 0.36 por ciento en el mismo periodo.