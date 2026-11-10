Habitantes de la Laguna de Cuyutlán protestan contra la ampliación del Puerto de Manzanillo

La Laguna de Cuyutlán, uno de los ecosistemas naturales más importantes de Colima, enfrenta una creciente preocupación por los trabajos relacionados con la ampliación del Puerto de Manzanillo. La organización Salvemos Cuyutlán denunció posibles daños ambientales derivados del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán, una obra que pretende cuadruplicar las dimensiones del puerto actual.

El megaproyecto contempla una inversión de 109 mil millones de pesos y ha generado inconformidad entre habitantes de la zona, especialmente pescadores, salineros y colectivos ambientalistas, quienes advierten sobre las consecuencias que podría tener para la biodiversidad y las actividades económicas que dependen de la laguna.

Acciones de la organización

Ante esta situación, integrantes de Salvemos Cuyutlán realizaron manifestaciones desde el pasado fin de semana para exigir que se detengan las intervenciones que consideran perjudiciales para el entorno natural.

Como parte de las protestas, pescadores y salineros colocaron sus embarcaciones frente a barcos y dragas que realizan trabajos en el fondo de la laguna. La organización cuestionó estas operaciones, al señalar que la maquinaria extrae materiales y organismos que forman parte del ecosistema.

Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) había informado que los trabajos correspondían a labores de mantenimiento y que las actividades se reanudarían una vez que contaran nuevamente con el permiso correspondiente.

Detalles confirmados sobre el proyecto

La ampliación portuaria no es un asunto reciente. Aunque el proyecto recibió aprobación desde 2019, a principios de este año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) frenó su avance después de identificar posibles afectaciones irreversibles para el ecosistema de la Laguna de Cuyutlán, de acuerdo con la información proporcionada.

Pese a estas medidas, las actividades relacionadas con la obra continúan generando preocupación entre las comunidades y organizaciones que exigen mayor protección para el humedal.

Importancia de la Laguna de Cuyutlán

Ubicada junto al Puerto de Manzanillo, la Laguna de Cuyutlán constituye el cuerpo de agua más extenso de Colima y concentra aproximadamente el 90% de los humedales de la entidad.

Su importancia ambiental está relacionada con la diversidad de especies que encuentran refugio en este espacio. Entre ellas destacan los manglares blanco, rojo y negro, considerados amenazados desde 2010 conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Además, este ecosistema alberga diferentes especies de peces, tortugas marinas, ballenas jorobadas y más de 40 mil aves migratorias que llegan desde el norte del continente americano.

Su relevancia ecológica también cuenta con reconocimiento internacional, pues desde 2011 tiene la certificación Ramsar, otorgada a humedales que poseen un valor ambiental significativo y requieren medidas de conservación.

Sin embargo, su importancia no se limita a la biodiversidad. Durante generaciones, numerosas familias de pescadores y salineros han encontrado en la laguna su principal fuente de sustento, por lo que cualquier modificación de su entorno también representa una preocupación para la economía de las comunidades cercanas.

Presencia policial durante las protestas

La inconformidad también ha llegado a otros espacios públicos. Medios locales reportaron la presencia de decenas de elementos de la policía estatal, algunos fuertemente armados, durante una manifestación contra el proyecto realizada en la Feria de Colima.

De acuerdo con estos reportes, los agentes habrían intimidado a las personas que expresaban su rechazo a las obras relacionadas con la ampliación portuaria.

Ante este escenario, Salvemos Cuyutlán informó que mantendrá un plantón permanente en la laguna, pese a las presiones que, según el colectivo, han recibido por parte del gobierno estatal encabezado por Indira Vizcaíno.

La organización también hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las acciones de apoyo y respaldar las exigencias de protección ambiental.

Mientras continúan las movilizaciones, el futuro de la Laguna de Cuyutlán permanece en el centro de la discusión entre quienes impulsan el desarrollo portuario y las comunidades que buscan preservar uno de los principales ecosistemas de Colima.