Influenza estacional registra repunte superior al 900% en México; confirman dos defunciones

Los casos de influenza estacional mantienen una tendencia al alza en México. La Secretaría de Salud (SSA), mediante la Dirección General de Epidemiología, informó que durante las últimas tres semanas se han confirmado 363 contagios y dos defunciones relacionadas con esta enfermedad.

De acuerdo con los registros de la dependencia, el incremento ha sido considerable, pues los casos pasaron de 35 a 363 durante el periodo reportado, con corte al 5 de noviembre, lo que representa un aumento superior al 900%.

La Secretaría de Salud confirma 363 contagios de influenza en tres semanas.

En cuanto a los tipos de influenza identificados, la variante B concentra la mayor proporción de contagios, con el 82%. En segundo lugar se encuentra la influenza A H1N1, con 10.7%; seguida de la A H3N2, con 3.6%, y otros casos de influenza A, que representan el 3.3%.

Adultos mayores y niños, entre los grupos más afectados

Los datos epidemiológicos muestran que los adultos mayores se encuentran entre los sectores con mayor incidencia de influenza estacional. El grupo de 90 a 94 años encabeza la lista, seguido por las personas de 80 a 84 años. También destacan las infancias de 10 a 14 años, los adultos de 85 a 89 años y las personas de entre 30 y 34 años.

Yucatán y Ciudad de México destacan entre las entidades con más casos.

Respecto a la distribución geográfica, Yucatán presenta la mayor cantidad acumulada de casos, mientras que la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México y Chiapas también figuran entre las entidades con más contagios.

Otros virus respiratorios también circulan en el país

La influenza no es la única preocupación durante esta temporada. La Secretaría de Salud reportó otros 619 casos positivos de virus respiratorios, entre los cuales destaca el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), responsable del 47.3% de los contagios de este grupo.

Las entidades donde se concentra principalmente este virus son Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Morelos y Guerrero.

A este panorama se suman otros agentes infecciosos que también circulan en el país, como el rhinovirus, parainfluenza, adenovirus, bocavirus, coronavirus OC43, coronavirus NL63 y metapneumovirus.

Campañas de vacunación gratuitas están disponibles en varias localidades.

Ante el incremento de contagios y la presencia de distintos virus respiratorios, existen campañas de vacunación gratuitas para la población. Una de ellas es impulsada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que mantiene una jornada de vacunación en Ciudad Universitaria. De acuerdo con la información proporcionada, el último día para acudir será el sábado 14 de noviembre.

Por otra parte, la Secretaría de Salud cuenta con una campaña gratuita de vacunación que permanecerá disponible hasta el 2 de abril de 2027 en las unidades médicas del sector público.

La presencia de influenza y otros virus respiratorios hace importante prestar atención a las medidas de prevención y aprovechar las jornadas de vacunación disponibles, especialmente ante el aumento de casos registrado en las últimas semanas.