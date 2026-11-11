Amenazan de muerte a repartidor en CDMX y desatan protesta de casi 100 trabajadores

Una amenaza contra un repartidor de comida por aplicación provocó una movilización de decenas de trabajadores en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. El incidente, ocurrido la noche del 9 de noviembre, derivó en una protesta frente a un conjunto residencial, donde los manifestantes exigieron que se atendiera la agresión contra su compañero.

Los hechos comenzaron cuando un repartidor acudió a un domicilio ubicado en Rinconada del Valle, en la colonia Xoco, para entregar un pedido solicitado mediante una plataforma digital.

De acuerdo con la información difundida, el trabajador esperó durante un tiempo a que alguien saliera a recibir los alimentos. Al no obtener respuesta y agotarse el plazo establecido, decidió cancelar la entrega.

La decisión habría provocado el enojo de una mujer, quien presuntamente lo insultó durante una llamada telefónica. Posteriormente, un hombre señalado como su pareja salió del inmueble y confrontó al repartidor, aparentemente portando un arma de fuego.

En una grabación que circuló en redes sociales se observa al sujeto lanzar amenazas contra el trabajador, a quien le habría advertido que lo mataría si volvía a encontrarlo cerca del lugar. También le exigió disculparse con la mujer y habría preguntado al personal de vigilancia si ya contaba con información sobre las placas del vehículo del repartidor.

Protesta de repartidores en Benito Juárez

Tras conocer lo sucedido, compañeros del trabajador acudieron al conjunto residencial para manifestar su inconformidad y solicitar la intervención de las autoridades.

La concentración reunió aproximadamente entre 80 y 100 repartidores, quienes exigieron una disculpa por las amenazas recibidas por su compañero.

Sin embargo, durante la movilización también se registraron actos de vandalismo. Algunos participantes golpearon la caseta de vigilancia, derribaron el portón de acceso al complejo habitacional y ocasionaron daños en las instalaciones.

La protesta se extendió hasta el Eje 8 Sur Popocatépetl, donde los trabajadores bloquearon la circulación a la altura de avenida Universidad, generando complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

SSC interviene ante el bloqueo vial

Ante la concentración y las afectaciones a la movilidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron al sitio para establecer comunicación con los manifestantes.

El objetivo de las autoridades fue dialogar con los repartidores y encontrar una solución que permitiera retirar el bloqueo y recuperar la circulación en la zona.

A través de sus canales oficiales en X, la dependencia confirmó que un grupo de trabajadores de plataformas digitales realizó el cierre del Eje 8 Sur para reclamar por las amenazas dirigidas contra uno de sus compañeros.

Fiscalía capitalina investigará las amenazas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se encuentra revisando las denuncias y los señalamientos que comenzaron a circular en redes sociales.

Asimismo, anunció que trabajará en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para llevar a cabo las diligencias correspondientes contra el vecino señalado por presuntamente amenazar al repartidor con un arma de fuego.

El caso generó una movilización de trabajadores de plataformas digitales, quienes acudieron al lugar para respaldar a su compañero después del altercado ocurrido durante una entrega.