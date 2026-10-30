Detienen a hombre por envenenamiento de perros en Condesa: CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del envenenamiento sistemático de animales de compañía en las inmediaciones del Parque España y la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La captura del sospechoso ocurrió en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde agentes policiales le marcaron el alto tras ser identificado mediante el análisis de imágenes captadas por cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Al momento de la intervención, el sujeto agredió verbal y físicamente a los oficiales, por lo que fue asegurado y remitido ante la representación del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Las investigaciones preliminares

Las investigaciones preliminares de las autoridades locales indican que el imputado habría colocado embutidos con veneno en áreas verdes como una supuesta medida de venganza, luego de que un familiar cercano sufriera una agresión previa por parte de un canino en la zona.

Hasta el momento, los peritajes confirman la muerte de cuatro perros y lesiones en dos más. Los análisis forenses practicados a los cebo recolectados revelaron la presencia de metomilo, una sustancia química de uso agrícola clasificada como insecticida y acaricida de alta toxicidad. En total, las autoridades aseguraron 14 porciones de carne contaminada, cuatro depositadas al interior del Parque España y diez más distribuidas en calles aledañas.

Acciones de la autoridad

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que la demarcación entregó el material videográfico a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para robustecer la carpeta de investigación por el delito de maltrato animal. Mientras tanto, las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar la responsabilidad legal del imputado.