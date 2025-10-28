Detienen a Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de Inés Gómez Mont

La Fiscalía General de la República (FGR) de México logró un golpe significativo contra la impunidad al confirmar la detención de Víctor Álvarez Puga, empresario y esposo de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont. Álvarez Puga era buscado desde hace años por la justicia mexicana, que había emitido una ficha roja de Interpol en su contra.

La detención de Álvarez Puga se concretó el lunes 27 de octubre de 2025, aunque la ubicación precisa no fue revelada de inmediato. El empresario y su esposa enfrentan graves acusaciones federales que incluyen los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), derivados de un presunto esquema de desvío de recursos públicos a través de contratos gubernamentales.

Fin de la Fuga de Alto Perfil

La pareja había permanecido en calidad de fugitivos desde que se emitieron las primeras órdenes de aprehensión en 2021, lo que generó una intensa búsqueda a nivel internacional.

La detención de Víctor Álvarez Puga representa un avance crucial para las autoridades mexicanas en la resolución de este mediático caso de corrupción y presunto lavado de dinero. Su arresto podría ser clave para desentrañar completamente la red de operaciones y determinar el paradero de Inés Gómez Mont, quien sigue prófuga.

Las autoridades mexicanas han iniciado el proceso legal correspondiente para llevar a Álvarez Puga ante un juez federal, donde enfrentará los cargos que se le imputan.