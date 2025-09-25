Estadísticas de nacimientos en México 2024: Tasas por estado y partos múltiples

Durante 2024 se registraron oficialmente en México un millón 672.2 mil nacimientos, una cifra 8.2 por ciento menor a la que se registró un año antes (2023), según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los estados con las tasas más altas de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil fueron Chiapas, con 86.7; Durango, con 58.9; y Nayarit, con 58.6. En contraste, los estados con las tasas más bajas son Ciudad de México, con 32.8; Yucatán, con 38.1; e Hidalgo, con 38.3.

De los registros de nacimientos, 49.4 por ciento corresponde a mujeres y 50.6 por ciento a hombres, mientras que en seis casos no se especificó el sexo. Lo anterior arroja una proporción de 102.6 hombres por cada 100 mujeres.

La edad más frecuente de registro de personas fue cuando tenían menos de un año, con un incremento de 82 por ciento en el porcentaje de registros de esa edad. De las personas registradas, 7.2 por ciento tenía 6 años o más.

Las madres de entre 20 y 24 años al momento del nacimiento fueron el 23.88 por ciento del total de nacimientos registrados, seguidos de las que tenían entre 25 y 29 años, con un 22.59 por ciento. 0.36 por ciento fue de madres menores de 15 años.

De todos los nacimientos registrados en México en 2024, 98.31 por ciento se dio en partos simples, mientras que el 1.69 por ciento fue de partos múltiples (doble, triple o más). La mayoría de los partos se atendió en hospital o clínica, con un 87.06 por ciento; y en domicilio particular, 4.0 por ciento.

Personal médico atendió los partos con mayor frecuencia, con 86.4 por ciento, y le siguió un 4.2 por ciento atendido por personal de enfermería y personal entrenado para la atención de partos.