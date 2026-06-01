Escuelas de CDMX suspenderán actividades por inauguración del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el próximo 11 de junio no habrá clases en escuelas públicas de la capital con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

El anuncio se realizó durante la presentación del Plan de Movilidad y Seguridad que se implementará en los alrededores del Estadio Azteca, recinto que será sede de actividades relacionadas con el torneo internacional.

De acuerdo con la mandataria capitalina, la información fue proporcionada por la Secretaría de Educación Pública, luego de una comunicación con el titular de la dependencia, Mario Delgado.

La suspensión de actividades académicas aplicará para estudiantes de educación básica y media superior en la Ciudad de México durante la jornada inaugural del certamen.

Detalles confirmados

La decisión se da en medio de recientes discusiones relacionadas con el calendario escolar, luego de que previamente se generaran reacciones por declaraciones sobre un posible ajuste en las fechas de vacaciones del ciclo escolar.

Por otra parte, también se mantiene la expectativa sobre las medidas que podrían adoptar distintos centros de trabajo en la capital durante el Mundial. Hasta el momento, algunas instituciones ya han optado por esquemas de trabajo a distancia, como es el caso de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, que laborarán bajo esta modalidad durante el desarrollo del torneo.