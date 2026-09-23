Dólar en Ciudad de México supera 17.40 unidades: impacto en el mercado cambiario

CIUDAD DE MÉXICO — La moneda nacional registró una depreciación frente a la divisa estadounidense durante las primeras operaciones del mercado cambiario, cotizándose el dólar por encima de la barrera de las 17.40 unidades por billete verde.

El retroceso del peso mexicano se produjo en un contexto de fortaleza internacional del dólar, impulsado por la expectativa de los inversionistas ante las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos. La volatilidad financiera provocó que el tipo de cambio interbancario mostrara variaciones al alza respecto al cierre de la jornada previa, impactando el costo de las operaciones de venta en las principales instituciones bancarias y casas de cambio del país.

Análisis de la depreciación del peso mexicano

Analistas del sector financiero señalaron que los movimientos en la paridad responden al ajuste en las carteras de inversión global y a la cautela de los mercados ante las proyecciones de tasas de interés a corto plazo. A pesar del ajuste a la baja registrado durante la sesión, la divisa mexicana mantiene un margen de estabilidad en comparación con los rangos observados en periodos de alta volatilidad cambiaria.

Monitoreo de indicadores macroeconómicos

Las autoridades financieras del país mantienen el monitoreo de los indicadores macroeconómicos internacionales para evaluar el impacto en la liquidez del mercado local, mientras las ventanillas bancarias continúan ajustando sus márgenes de compra y venta conforme a la dinámica de los mercados internacionales.