Claudia Sheinbaum responde a Trump: consumo de drogas y armas

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre México durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, donde el mandatario estadounidense calificó al país como "el epicentro" de la violencia de los cárteles. Trump afirmó el 22 de septiembre que consideraba "inaceptable" que Estados Unidos comparta una frontera de 2 mil millas, unos 3 mil 200 kilómetros, con un territorio que, según su descripción, está controlado por organizaciones criminales. También sostuvo que México debe recuperar el control de su territorio.

Trump critica a México en la ONU: Sheinbaum responde

La respuesta de Sheinbaum ocurrió durante La Mañanera del Pueblo, donde planteó que México también podría hacer señalamientos sobre problemas existentes en Estados Unidos, aunque dejó claro que no utilizaría esos argumentos para confrontar al gobierno de Trump.

"Podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene un nivel tan alto de consumo de droga ilícita, pero no lo voy a decir", afirmó la presidenta.

Sheinbaum destaca la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos

Durante su intervención, la mandataria agregó que también podría cuestionar el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México. La referencia ocurrió después de que Trump centrara parte de su discurso en la violencia relacionada con los cárteles mexicanos.

"O podría decir: es muy difícil vivir junto a un país que tiene tanta producción de armas", expresó Sheinbaum.

La presidenta, sin embargo, evitó convertir esos señalamientos en una confrontación directa con el mandatario estadounidense. Su argumento fue que ambos gobiernos mantienen comunicación y una relación de cooperación en distintos asuntos.