Megadecomiso de combustible vincula a Gas Natural del Noroeste

La empresa Gas Natural del Noroeste, la cual opera la terminal de San José Iturbide en Guanajuato, donde las autoridades reportaron el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros de combustible el 17 de septiembre, acumula contratos públicos por al menos 284 millones 215 mil 477 pesos entre 2012 y 2025, de acuerdo con una revisión de EL UNIVERSAL. De ese monto, 8.7 millones corresponden a contratos otorgados durante los gobiernos de la autodenominada Cuarta Transformación.

Los registros consultados mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y el sitio Compras MX exhiben contratos que tienen como objeto el abastecimiento de gas natural a hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como la construcción de un gasoducto en Sonora para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros acuerdos con los gobiernos locales de Sonora y Nuevo León.

Gas Natural del Noroeste y su relación con el sector salud

Entre 2018 y 2025, el monto de contratos otorgados por dependencias a Gas Natural del Noroeste fue de 8 millones 734 mil 640 pesos. El ISSSTE celebró 14 contratos con la empresa, los cuales suman 6 millones 428 mil 419 pesos por suministro de gas para unidades como la Clínica-Hospital de Gómez Palacio y el Hospital Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia.

Detalles del megadecomiso en Guanajuato

El megadecomiso de 59 millones de litros de combustible se registró en San José Iturbide, lo que ha llevado a las autoridades a investigar a Gas Natural del Noroeste por su vinculación con este hecho. La empresa ha sido un proveedor clave en el sector salud, lo que genera interrogantes sobre la transparencia de sus operaciones.