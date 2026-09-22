Empresas en México no reportan cambios laborales por IA: Banxico

Empresas que usan IA en México no reportan cambios en sus plantillas laborales en los últimos tres años

El reporte de Banxico sobre las Empresas Regionales del 2T de 2026 identificó que 67.5 % de los encuestados no han presenciado un impacto significativo sobre sus trabajadores.

El Banco de México (Banxico) reveló que la mayoría de la opinión empresarial sobre la adopción de modelos de inteligencia artificial en sus procesos productivos no ha tenido un impacto significativo en los últimos tres años (2023-2026), en cuanto al incremento o reducción del número de trabajadores y de ventas.

Con base en el reporte sobre las Empresas Regionales de abril-junio 2026 del Banxico, se identificó que el 67.5 % de los encuestados (empresas de más de 100 trabajadores) no vio cambios en su plantilla laboral en los últimos tres años; mientras que el 19.6 % sí identificó un impacto positivo, pues se incrementaron puestos de trabajo, y el 12.9 % restante presenció la reducción de trabajadores.

Expectativas sobre la IA en el trabajo

El porcentaje de empresas y sus expectativas sobre la IA y el trabajo cambió con respecto a los próximos tres años. Los encuestados que esperan un impacto negativo aumentaron a 20.5 %. Asimismo, las empresas que esperan un impacto positivo en el siguiente trienio se incrementaron a 32.7 %. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados, el 46.8 %, espera un impacto no significativo.

Impacto en ventas e ingresos

A la pregunta sobre si se ha observado un incremento en las ventas o ingresos brutos por trabajador en los últimos tres años, más de la mitad de las empresas encuestadas (57.3 %) contestó que no han presenciado un impacto significativo. El 39.1 % de los encuestados afirmó un impacto positivo y solo 3.6 % identificó una reducción en sus ventas o ingresos brutos por trabajador.

En cambio, la expectativa de la mayoría (60.2 %) de los encuestados a tres años, en el año 2029, es que se incrementen las ventas o ingresos brutos por trabajador. El 36.3 % esperará que no haya impactos significativos y el 3.5 % espera que reduzca las ventas de las empresas encuestadas, reportó Banxico.

Adopción de la IA por empresas en México

Banxico identificó que, a nivel nacional, la adopción de la inteligencia artificial por parte de las empresas encuestadas ha aumentado desde septiembre del año 2025 hasta junio de 2026, pasó de 24.3 % a 48.5 %, duplicando la proporción en menos de un año.