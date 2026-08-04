Mujer arrastrada por auto en Monterrey: estado de salud crítico

Las autoridades del estado de Nuevo León lograron identificar a la mujer que fue víctima de un grave incidente vial en el que resultó arrastrada por un vehículo en calles del municipio de Monterrey, un caso que generó gran indignación tras difundirse las imágenes en redes sociales.

Identificación de la víctima y estado de salud

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de auxilio y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la mujer fue identificada formalmente por sus familiares tras ingresar a un centro hospitalario de la zona metropolitana.

La víctima presenta múltiples contusiones, abrasiones severas y lesiones de consideración derivadas del impacto y la tracción del automóvil sobre el pavimento. El personal médico se mantiene bajo observación constante para evaluar su evolución y descartar fracturas o complicaciones internas.

Avances en las investigaciones del caso

Agentes de la Policía de Monterrey y peritos de la Fiscalía han desplegado un operativo de rastreo con apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia (C4i4) para dar con el paradero del conductor y la unidad involucrada.

Entre las líneas de investigación activas destacan:

- Análisis de cámaras de seguridad: Revisión del trayecto realizado por el vehículo antes y después del incidente para obtener las placas de circulación y características particulares del auto.

- Declaración de testigos: Entrevistas a comerciantes y peatones que presenciaron los hechos en el lugar de la agresión.

- Deslinde de responsabilidades: Determinación de las causas del hecho para establecer si se trató de una agresión intencional o una fuga tras un atropellamiento inicial.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar al responsable de los hechos y garantizar que el caso no quede impune.