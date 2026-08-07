Matamoros: Abren investigación por embarazo de niña de 11 años

MATAMOROS, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación tras confirmarse el embarazo de una niña de 11 años que ingresó al Hospital General de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Matamoros. La menor cuenta con cinco meses de gestación y las autoridades indagan una posible agresión sexual cometida por una persona de su entorno cercano.

Acciones de la autoridad

El procurador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipal en Matamoros, Hugo Gutiérrez, dio a conocer que la madre de la menor interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Debido a la edad de la paciente y el estado de gestación, las indagatorias se centran en revisar el círculo social y familiar inmediato para identificar al responsable de los hechos y deslindar las responsabilidades penales.

Detalles confirmados

Por su parte, la representación del Seguro Social en Tamaulipas notificó que se activaron de inmediato los protocolos de atención médica especializada y de protección infantil tras valorar el estado clínico de la paciente. La institución médica remitió la notificación oficial a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando la confidencialidad de la menor y colaborando con las diligencias requeridas.

Las autoridades del DIF señalaron que la menor se encuentra en condición médica estable y bajo estricta supervisión hospitalaria. Asimismo, los organismos de asistencia social evalúan las medidas de resguardo e integración que requerirá la niña una vez que concluya su estancia médica, mientras la fiscalía estatal mantiene en curso las actuaciones periciales para esclarecer el caso.