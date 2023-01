El Chapo le pide a AMLO que sea devuelto a México, Acusa trato inhumano

Por medio de sus abogados, el narcotraficante, líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán solicito que sea traído de vuelta a México, pues este asegura que a recibido tratos inhumanos en la prisión donde cumple su condena.

En una entrevista para Por la Mañana, programa dirigido por el periodista, Ciro Gómez Leyva, el abogado del narcotraficante, José Refugio Rodríguez, aseguró que su cliente no a podido ver la "luz del sol" y que a pesar de que este tiene el lujo de tener una televisión, este asegura que sufre "una tortura psicológica".

"Derivado de esto, Joaquín me pidió a través de mensajes verbales que luchara por su regreso a México", detalló el abogado que lo defendió en 2016 durante su proceso de extradición.

Por este mismo medio, el abogado de El Chapo pidió que se lograra una audiencia con Andrés Manuel López Obrador, para que este sea devuelto a México.

"Me pidió (El Chapo) por conducto de las personas que he mencionado que solicitara una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que es muy difícil que me la den", señaló Rodríguez

"Es un S.O.S, como si nadara en el mar ahogándose y buscara un trozo de madera de donde agarrarse por la desesperación que siente en Estados Unidos. Además se duele de un juicio que no fue en apego al debido proceso", agregó.

Cabe recordar que fue el 16 de junio y el 31 de agosto de 2015 cuando el Gobierno de EEUU presentó ante la SRE las peticiones formales de extradición de Joaquín Guzmán Loera por los delitos de asociación delictuosa para importar y distribuir cocaína