Líneas de telefonía móvil: Fechas clave para el registro en México

PADRÓN DE TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO: LÍMITE DE LÍNEAS POR CURP Y FECHAS CLAVE

MONTERREY, NUEVO LEÓN— Con el inicio de 2026 a la vuelta de la esquina, el Gobierno de México ha puesto en marcha los lineamientos finales para el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esta medida, diseñada para combatir delitos como la extorsión y el fraude, obligará a vincular cada número celular con la Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas o el RFC para empresas.

Ante la incertidumbre de los usuarios que poseen más de un dispositivo, las autoridades y operadores han aclarado las dudas sobre el límite de registros permitidos por persona.

¿Cuántos teléfonos puedes registrar con tu CURP?

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y los principales operadores del país (Telcel, AT&T y Movistar), existe un margen de flexibilidad para quienes manejan varias líneas:

Límite sugerido: Se ha establecido que cada ciudadano podrá registrar hasta 10 números de teléfono asociados a una misma CURP.

Flexibilidad en Prepago: Para las líneas de prepago, el sistema permitirá la vinculación de entre 5 y 10 líneas por usuario, cubriendo así las necesidades de quienes cuentan con equipos personales, laborales o para familiares directos (como hijos menores o adultos mayores).

Personas Morales: En el caso de empresas, no existe un límite estricto siempre que se acredite la representación legal y el uso justificado de las líneas mediante el RFC.

Fechas críticas para el registro

El proceso no será inmediato, pero cuenta con plazos fatales que los usuarios deben considerar para evitar la suspensión de su servicio:

9 de enero de 2026: Inicia oficialmente la obligación de registro para todas las líneas nuevas y activas.

30 de junio de 2026: Es la fecha límite para realizar la vinculación.

1 de julio de 2026: Las líneas que no hayan sido registradas con una identificación oficial y CURP serán suspendidas. Durante la suspensión, el equipo solo podrá realizar llamadas a números de emergencia (como el 911).

¿Qué documentos necesitas?

Para realizar el trámite (que podrá ser presencial en Centros de Atención a Clientes o remoto vía app/web), deberás tener a la mano:

CURP certificada (se recomienda la versión más reciente).

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Prueba de vida (biometría): En registros remotos, los operadores solicitarán un reconocimiento facial o "selfie" para validar la identidad del titular.

Nota importante: Las autoridades enfatizan que este registro busca eliminar el anonimato que permite la operación de grupos criminales, aunque organizaciones civiles han expresado preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos personales masivos.