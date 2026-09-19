Flores amarillas: tradición crece en septiembre en México

CIUDAD DE MÉXICO — La tendencia de obsequiar flores amarillas durante el mes de septiembre cobra fuerza en redes sociales, consolidándose como una tradición popular que marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y el cambio de estación en el norte.

La fecha clave fijada para realizar este detalle es el 21 de septiembre. La costumbre cobró impulso masivo a través de plataformas digitales inspirada en la canción principal de la telenovela argentina Floricienta, en la cual la protagonista expresa su anhelo de recibir un ramo de este color como símbolo de afecto, alegría y optimismo.

La tradición de regalar flores amarillas

Comerciantes y floristerías locales registran un incremento considerable en la demanda de girasoles, rosas, gerberas y tulipanes amarillos con motivo de esta celebración. Quienes participan en esta práctica acostumbran regalar los arreglos tanto a parejas sentimentales como a amigos cercanos, asociando la tonalidad luminosa de los pétalos a la vitalidad y el fortalecimiento de los vínculos afectivos.

Celebración del 21 de septiembre

La celebración del 21 de septiembre se suma a la jornada similar que se lleva a cabo el 21 de marzo, ampliando las oportunidades para que los usuarios de redes sociales compartan fotografías y mensajes alusivos a esta festividad impulsada por la cultura popular digital.