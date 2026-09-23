Claudia Sheinbaum se opone a la injerencia extranjera en Brasil

Sheinbaum se opone a la injerencia extranjera en las elecciones de Brasil

Ahora que se avecinan las elecciones en Brasil, Claudia Sheinbaum rechazó la injerencia extranjera en cualquier país.

La mandataria también externó su perspectiva sobre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, señalando que logró culminar con la pobreza en poco más de un año.

Claudia Sheinbaum rechaza la injerencia extranjera para las elecciones de Brasil

En la conferencia del pueblo de hoy, 23 de septiembre de 2026, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las elecciones de Brasil para el periodo de octubre de 2026, que están teniendo reporte de injerencia extranjera. "No debe haber injerencia extranjera en ninguna elección, de ningún país (...) en Brasil que decidan las y los brasileños libremente y lo que decida el pueblo que se respete".

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum tiene una buena perspectiva sobre Luiz Inácio Lula da Silva

La presidenta rechazó la injerencia extranjera para las elecciones de Brasil que se harán en octubre y también defendió el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.