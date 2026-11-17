Si se va a comer chocolate, la profesora María del Carmen Iñarritu Pérez, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, recomienda elegir uno amargo o semiamargo con 70 % a 80 % de cacao. La sugerencia coincide con la de Mónica Montserrat Ancira Moreno, investigadora de la misma facultad, quien destacó en la nota de Infobae las variedades con al menos 70 % de cacao frente a las presentaciones con alto contenido de azúcar.

El interés científico se concentra en los flavanoles, compuestos del cacao que se han estudiado por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular. El chocolate amargo también aporta fibra y minerales como magnesio y cobre. Al comparar productos, conviene revisar tanto el porcentaje de cacao como la cantidad de azúcares añadidos y el tamaño de la porción en la etiqueta.

¿Qué efecto tiene el cacao sobre la presión arterial?

Una revisión de Cochrane encontró que los productos de cacao ricos en flavanoles redujeron la presión arterial en alrededor de 2 milímetros de mercurio en promedio, en estudios de corta duración realizados principalmente en adultos sanos. Los investigadores observaron una disminución mayor de la presión sistólica en el grupo con hipertensión, aunque señalaron que hacen falta más estudios para confirmar esa diferencia.

Ese resultado corresponde a los productos y cantidades que se usaron en los ensayos. Para el manejo de la hipertensión, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda medidas como reducir el sodio, realizar actividad física y seguir el tratamiento indicado por el personal de salud.

¿Qué se sabe sobre el chocolate amargo y la diabetes tipo 2?

Un estudio publicado en The BMJ encontró que quienes reportaron consumir cinco o más porciones semanales de chocolate amargo tuvieron un riesgo relativo 21 % menor de desarrollar diabetes tipo 2 que quienes casi nunca lo comían. El estudio siguió los hábitos de los participantes y encontró una asociación. Sus autores señalaron que se necesitan ensayos controlados para determinar si el chocolate tuvo un papel directo en ese resultado.

Para las personas con prediabetes, las medidas con eficacia comprobada para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2 incluyen una alimentación equilibrada, actividad física regular y, cuando hay sobrepeso, una reducción moderada de peso, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Si una persona con hipertensión o diabetes quiere incorporar chocolate amargo a su dieta, Ancira Moreno recomienda ajustar la porción con orientación médica o nutricional.