La inconformidad del sector agrícola volvió a hacerse presente este martes 17 de noviembre, luego de que productores de maíz blanco del Bajío realizaran movilizaciones en distintos puntos del país para exigir mejores condiciones para el campo y respuestas a sus demandas.

Ante las protestas previstas en Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se pronunció sobre el conflicto durante la conferencia matutina, encabezada por ella debido a la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra en China por la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La funcionaria explicó que representantes de la Secretaría de Agricultura, la Subsecretaría de Gobernación y la Unidad de Gobierno han sostenido conversaciones con algunos dirigentes del movimiento. Según indicó, las reuniones han tenido una respuesta favorable y las autoridades mantienen disposición para atender las solicitudes.

Rodríguez aseguró que los canales de comunicación continúan disponibles y que se dará seguimiento a los casos en los que todavía no se haya brindado atención. También señaló que no considera necesario recurrir a bloqueos carreteros, pues, desde su perspectiva, existe la posibilidad de resolver las diferencias mediante el diálogo.

La titular de Gobernación reconoció el derecho de los ciudadanos a manifestarse, aunque pidió evitar afectaciones a las personas que utilizan las carreteras. Además, destacó que el Gobierno federal destina alrededor de 26 mil millones de pesos en apoyos dirigidos a los productores de maíz.

Las ocho demandas que mantienen inconformes a los agricultores

Pese a los acercamientos con las autoridades, los productores sostienen que todavía existen compromisos sin resolver, por lo que decidieron continuar con sus acciones de protesta.

Entre sus principales exigencias se encuentran:

- Establecer apoyos directos que permitan garantizar la rentabilidad de quienes producen maíz.

- Liquidar los pagos pendientes a productores de trigo correspondientes al ciclo otoño-invierno 2024-2025.

- Cubrir los adeudos relacionados con la producción de maíz del ciclo primavera-verano 2026.

- Hacer efectivo el seguro agrícola en las regiones que registraron afectaciones en sus cultivos.

- Aplicar de manera retroactiva la cuota energética.

- Modificar los requisitos que actualmente dificultan la incorporación al Programa Especial de Energía para el Campo 2027, mediante el cual se otorgan subsidios para electricidad y agua.

- Garantizar la participación de los agricultores en el programa de precio justo para el trigo y el maíz.

- Incorporar el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los programas de respaldo de la Secretaría de Agricultura.

Los agricultores consideran que estas solicitudes requieren respuestas concretas y no únicamente reuniones con funcionarios.

Anuncian bloqueos en más de diez carreteras

La movilización fue convocada por el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A.C. y la Confederación Agropecuaria de México, organizaciones que anunciaron desde la semana pasada una jornada de protestas para este martes 17 de noviembre.

De acuerdo con los convocantes, las acciones contemplaban bloqueos en más de diez carreteras del país, como medida de presión ante lo que consideran falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos el pasado 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Los representantes del movimiento señalaron que inicialmente concedieron un periodo de confianza para que las autoridades atendieran sus planteamientos; sin embargo, aseguran que hasta el momento no han obtenido las respuestas esperadas.

Las movilizaciones comenzaron durante la mañana, pese al llamado de Rosa Icela Rodríguez para privilegiar las mesas de negociación y evitar afectaciones a la circulación.

A través de su convocatoria, los productores reiteraron que continuarán defendiendo sus demandas y el futuro de sus familias, con el argumento de que el trabajo agrícola necesita condiciones que permitan sostener la actividad y garantizar su rentabilidad.

De esta manera, el conflicto entre los agricultores y el Gobierno federal continúa centrado en el cumplimiento de los compromisos pendientes y en la búsqueda de acuerdos sobre los apoyos económicos para el sector.