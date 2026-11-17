El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, volvió a pronunciarse sobre la situación política nacional y expresó su preocupación por lo que considera un retroceso en la vida democrática del país. Durante una participación en un encuentro cultural en la Casa de América, en Madrid, España, el exmandatario dirigió cuestionamientos contra Morena y las condiciones actuales de las instituciones públicas.

En su intervención, Calderón sostuvo que la democracia mexicana atraviesa un proceso de deterioro que calificó como acelerado y grave, tomando en cuenta la relevancia del país y la rapidez con la que, desde su perspectiva, se están produciendo estos cambios.

Las declaraciones también incluyeron señalamientos contra la administración de la llamada Cuarta Transformación, particularmente por las modificaciones realizadas al sistema de justicia mediante la reforma al Poder Judicial.

Calderón cuestiona los cambios en la Suprema Corte y el sistema electoral

Entre sus principales críticas, el exmandatario aseguró que Morena debilitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y modificó la estructura judicial al impulsar la reforma que contempla cambios en la integración y elección de jueces.

Asimismo, manifestó su inconformidad con la situación del Instituto Nacional Electoral (INE), institución que, según sus declaraciones, enfrenta cuestionamientos relacionados con su imparcialidad y funcionamiento.

Calderón también hizo referencia a los señalamientos de presunta corrupción relacionados con Guadalupe Taddei, quien encabezó el organismo electoral, y cuestionó las condiciones bajo las cuales se han desarrollado los cambios en las instituciones electorales.

Durante su discurso, afirmó que el país enfrenta una situación de corrupción que calificó como extraordinaria y responsabilizó a las decisiones políticas impulsadas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Las declaraciones reavivan el debate político

Las palabras del expresidente se producen después de que Vicente Fox volviera a generar controversia al hablar sobre su participación en el proceso electoral de 2006.

En este contexto, las declaraciones de Calderón vuelven a colocar en la conversación pública temas como la autonomía de las instituciones, la reforma judicial, la transparencia y la confianza ciudadana en las autoridades electorales.

Sus señalamientos también abren espacio para recordar las controversias que rodearon su propia llegada a la Presidencia en 2006, proceso electoral que estuvo marcado por acusaciones de fraude y cuestionamientos sobre sus resultados.

De esta manera, el pronunciamiento realizado desde España vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el estado de la democracia mexicana y el papel que deben desempeñar las instituciones para garantizar la legalidad, la imparcialidad y la confianza en los procesos públicos.