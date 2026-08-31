Luis Chaparro es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Lista de habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 2026

La lista de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026 que han sido eliminados al 30 de agosto.

La quinta semana de La Casa de los Famosos México 2026 transcurrió y fue así que se sumó una persona más a la lista de los habitantes eliminados de esta cuarta temporada.

Las nominaciones y los posicionamientos han llevado a la eliminación de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, lista que aquí te compartimos.

Habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 a la quinta semana

El 26 de julio de 2026 arrancó la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026 con 18 habitantes, los cuales serán eliminados poco a poco hasta llegar al ganador anunciado alrededor del 4 de octubre.

Mientras tanto, la lista de los habitantes eliminados de La Casa de los Famosos México 2026 va así:

Ximena Herrera, primera habitante eliminada el 9 de agosto de 2026

Fede Vigevani, segundo habitante en salir el 11 de agosto de 2026 tras pacto con la jefa, pero no fue eliminado

Arantza Ruiz, tercera habitante eliminada el 16 de agosto de 2026

Moisés Peñaloza, cuarto habitante eliminado el 23 de agosto de 2026

Yanet García, quinta habitante eliminada el 25 de agosto de 2026

Luis Chaparro, sexto habitante eliminado el 30 de agosto de 2026

Luis Chaparro es eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Luis Chaparro se convirtió oficialmente en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que sus compañeros lo salvaron tras El Exilio, aunque el público no perdonó.