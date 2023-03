Encuentran el cuerpo de una soldado reportada como desaparecida en Texas

Ana Fernanda Basaldua Ruiz, una mujer solado de origen mexicano fue encontrada sin vida en la base militar de Fort Hood, en Texas, esto tras haber sido reportada desaparecida el pasado 11 de Marzo.

"La División de Investigación Criminal del Ejército y la cadena de mando están investigando activamente los hechos y circunstancias que rodean su muerte. La cadena de mando está en contacto con su familia para mantenerles al tanto y ofrecerles toda la información que se pueda difundir. Además, está dando apoyo y recursos a la familia y a los troopers que sirvieron con ella"

"Estamos profundamente entristecidos por la pérdida irreparable de la soldado y hacemos llegar nuestras condolencias a su padre, madre y hermano", se lee en el comunicado del Ejército bajo la rúbrica del comandante Patrick Sullivan.

Los padres de Ana Fernanda Basaldua señalan que la joven llevaba meses portándose de manera mas deprimente, su padre asegura que en mas de una ocasión le dijo que ya no quería vivir.

Por su parte, la madre de Ana asegura que le confeso que recibió acoso sexual y propuestas sexuales por parte de sus superiores, pero esta siempre se negaba.

"Me contó que estaba muy triste, que pasaban muchas cosas muy fuertes, que las cosas no eran tan normales como yo creía, que no me podía decir gran cosa, pero que iba a haber un momento en el que íbamos a estar juntas y me podría decir todo", agregó.

Su caso se suma a una larga lista de muertes y hechos violentos en Fort Hood en los últimos años, entre los que destaca en especial el asesinato de la soldado Vanessa Guillén en 2020, que destapó un escándalo sobre acoso y abuso sexual en las Fuerzas Armadas; sólo ese año se registraron 23 muertes en la base, con 36,500 soldados.