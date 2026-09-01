Niña de 10 años resulta lesionada tras caer de transporte escolar

MONTERREY, Nuevo León — Una niña de 10 años resultó lesionada la mañana de este martes 1 de septiembre tras caer de un transporte escolar en movimiento en el municipio de Monterrey, en el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El percance vial se registró en las inmediaciones de la colonia Valle del Infonavit. De acuerdo con los primeros informes de las autoridades locales, la unidad de traslado escolar realizaba un giro en una curva cuando la puerta del vehículo se abrió de manera imprevista, lo que provocó que la menor perdiera el equilibrio y saliera proyectada hacia la carpeta asfáltica.

La emergencia movilizó de inmediato a personal de rescate y urgencias médicas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, en coordinación con elementos de Protección Civil de Monterrey y de Protección Civil del Estado de Nuevo León, arribaron al punto para proporcionar la atención médica prehospitalaria a la estudiante.

Los rescatistas detallaron que la menor presentó dolores en el maxilar inferior, la rótula derecha y el brazo derecho, así como diversas abrasiones en el costado derecho de su cuerpo debido al impacto contra el suelo.

Al sitio también se desplazaron oficiales de la Policía de Monterrey y personal de la Dirección de Movilidad de Monterrey, quienes resguardaron la zona del accidente y gestionaron el tráfico vehicular mientras se brindaban los primeros auxilios.

Las autoridades viales iniciaron los peritajes correspondientes sobre la camioneta escolar con la finalidad de establecer las causas exactas del siniestro y deslindar responsabilidades. Las indagatorias buscan determinar si el incidente obedeció a una falla en el mecanismo de cierre de seguridad de la puerta o si existió alguna negligencia en el manejo por parte del conductor.

El accidente ha encendido las alarmas entre padres de familia de la zona metropolitana de Monterrey respecto a las condiciones de seguridad que deben cumplir las unidades destinadas al traslado diario de estudiantes en la entidad.