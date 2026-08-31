Contactanos
Nación

Morena debe resolver problemas, asegura Higinio Martínez

La secretaria Rosa Icela Rodríguez también insta a los militantes a poner el movimiento por encima de intereses personales.

Por Staff / La Voz - 31 agosto, 2026 - 05:01 p.m.
Morena debe resolver problemas, asegura Higinio Martínez
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Higinio Martínez pide corregir errores en Morena rumbo a 2027

      Higinio Martínez urge a Morena corregir errores rumbo a las elecciones 2027.

      Higinio Martínez, recién designado presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que Morena tiene que resolver diversos problemas rumbo a las elecciones de 2027.

      "Si no corregimos cosas en Morena, tampoco vamos a resolver cosas".

      Higinio Martínez

      Este comentario surgió luego de las declaraciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien pidió a todos los militantes de Morena poner el movimiento por encima de los intereses personales.

      Higinio Martínez admite que Morena debe corregir errores rumbo a 2027

      En la entrevista con López-Dóriga, Higinio Martínez señaló que Morena debe corregir algunas cosas para poder resolver diversos problemas en el futuro, aunque no profundizó en el tema.

      Respecto a la complejidad de este periodo de sesiones por el tema de las elecciones 2027, Higinio Martínez enfatizó que las elecciones no se ganan desde la tribuna, sino afuera del Senado.

      Higinio Martínez coincidió con la postura de Rosa Icela Rodríguez respecto a poner a Morena y al país por encima de los intereses personales, enfatizando que, para él, lo primero es el movimiento.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados