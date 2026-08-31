Morena debe resolver problemas, asegura Higinio Martínez

Higinio Martínez pide corregir errores en Morena rumbo a 2027

Higinio Martínez urge a Morena corregir errores rumbo a las elecciones 2027.

Higinio Martínez, recién designado presidente de la mesa directiva del Senado, afirmó que Morena tiene que resolver diversos problemas rumbo a las elecciones de 2027.

"Si no corregimos cosas en Morena, tampoco vamos a resolver cosas".

Higinio Martínez

Este comentario surgió luego de las declaraciones de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien pidió a todos los militantes de Morena poner el movimiento por encima de los intereses personales.

Higinio Martínez admite que Morena debe corregir errores rumbo a 2027

En la entrevista con López-Dóriga, Higinio Martínez señaló que Morena debe corregir algunas cosas para poder resolver diversos problemas en el futuro, aunque no profundizó en el tema.

Respecto a la complejidad de este periodo de sesiones por el tema de las elecciones 2027, Higinio Martínez enfatizó que las elecciones no se ganan desde la tribuna, sino afuera del Senado.

Higinio Martínez coincidió con la postura de Rosa Icela Rodríguez respecto a poner a Morena y al país por encima de los intereses personales, enfatizando que, para él, lo primero es el movimiento.