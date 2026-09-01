Menor de 11 años es hospitalizado tras mordedura de víbora

Un menor de 11 años de edad fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario tras sufrir la mordedura de una víbora de cascabel en el municipio de García, Nuevo León. El incidente movilizó a las corporaciones de auxilio y seguridad vial de la localidad para asegurar el traslado ágil del paciente hacia la capital del estado.

El alcalde Manuel Guerra confirmó el incidente

El ataque se registró en la colonia Encinos, según confirmó el alcalde municipal, Manuel Guerra. El edil informó sobre el operativo desplegado mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales, donde solicitó el apoyo de los automovilistas que transitaban por las avenidas Lincoln y Paseo de los Leones.

Una ambulancia de la ciudad llevó a cabo el traslado del menor con rumbo al Hospital Universitario en Monterrey, donde el equipo médico especializado se preparó para administrar el antídoto contra el veneno del reptil. Una unidad de la Dirección de Movilidad escoltó al vehículo de emergencia durante el recorrido para abrirle paso entre el tráfico de la zona metropolitana.

Detalles sobre el estado de salud del menor

Las autoridades municipales no han precisado las circunstancias exactas en las cuales ocurrió el encuentro con la serpiente, ni han emitido un reporte actualizado sobre el estado de salud del jovencito.

La víbora de cascabel representa una de las especies venenosas de mayor presencia en la región noreste de México. Su picadura requiere atención médica inmediata para neutralizar las toxinas mediante faboterápicos específicos. En situaciones de contacto con fauna silvestre de esta índole, los cuerpos de protección civil recomiendan guardar la calma, evitar manipular al animal, no realizar cortes ni succionar la herida y llamar de inmediato al número de emergencias 911.